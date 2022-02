Mach a Bagárová že sa vrátili k sebe? Skutočný dôvod, prečo sú spolu, vás dorazí: To snáď nie!

Naozaj sa k sebe Monika Bagárová a Makhmud Muradov vrátili? Zdá sa, že v skutočnosti to nie je tak, ako to vyzerá...

Keď Monika Bagárová na Vianoce oznámila, že s jej partnerom už nie sú rodina, mnohým jej fanúšikom to bolo ľúto, pretože im aj s Rumiou boli sympatickí a fandili im. Ocenili, že Monika k nim bola taká otvorená, preto jej všetci vyjadrovali veľkú podporu. Jej partner Makhmud to na rozdiel od nej schytal, vyčítali mu, že sa na Moniku a vykašľal. A to, že opustil dcéru Rumiu, je podľa nich jeho najväčšia prehra.

Monika potom tvrdila, že s Machom sú napriek rozchodu úplne v pohode, na všetkom sa ako rodičia Rumie dokážu dohodnúť, žiadna dráma sa nekoná. A rovnako, ani Mach nepovedal na matku svojej dcéry nič zlé. Potom sa však stalo, že Mach sa počas tréningu zranil, a tak musel svoje športové aktivity trochu odložiť, čím mu konečne zostalo viac času na rodinu. To už sa povrávalo, že známy párik si k sebe hľadá cestu.

Monika prišla s dcérou z Brna do ich domu v Prahe. Hoci vtedy ešte na sociálnej sieti priamo nenapísala, že sú spolu, jasne naznačila, že obaja s Machom žijú a dýchajú pre Rumiu, ktorá ich bude navždy spájať. A pridala aj slová o odpustení. A keď o pár dní nato zavesila na sociálnu sieť spoločnú fotku s Rumiou a Machom z hračkárstva, všetci sa začali tešiť, že sú opäť spolu, veď Rumia potrebuje oboch rodičov. Lenže zdá sa, že pravda je iná.

Už krátko po rozchode Moniky a Macha jeho český tréner naznačil, čo sa asi deje v ich vzťahu. Prezradil, že Mach je teraz veľkou hviezdou v rodnom Uzbekistane, kde zakladá tamojšiu MMA organizáciu, s čím má nemálo práce. Navyše sa priatelí so synom uzbeckého prezidenta a povráva sa, že aj samotný Makhmud sa po skončení športovej kariéry plánuje venovať politike. A teraz zdroj z okolia páru prezradil, ako to je v skutočnosti s návratom Makhmuda v Monike. Nuž, toto asi jej fanúšikov nepoteší, veď čítajte!