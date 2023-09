Predvolebnú pesničku sme tu už dlho nemali.

Zatiaľ čo sa Slovensko stále spamätáva z výroku šéfa KDH Milana Majerského, podľa ktorého je homosexualita pliagou tejto krajiny, jeho verní sa podujali klin klinom vybíjať. Do kampane vytiahli pesničku Kde si včera bol, ktoré nahralo rómske zoskupenie Lomnické Čháve. Samozrejme, so slovami, ktoré „kádehákom“ vyhovujú.

Hryzkajú do konkurencie

Reklamní mágovia musia blednúť závisťou. Zložiť hit, ktorý by sa voličom zavŕtal do podvedomia, nie je len tak. Muzikanti z Veľkej Lomnice sa zachovali šalamúnsky, použili známu pesničku a len pridali svojský rompop aranžmán a „správne slová". „Sú tu voľby 23, tešíme sa v septembri. Neseď doma na zadku, nenechaj to na babku,“ vyzývajú v klipe, ktorý autori pred pár dňami zverejnili na internete. V pesničke s názvom Voľby 23 síce popierajú slovenskú výslovnosť a dlhé slabiky neprirodzene krátia, no verva sa im nedá uprieť. Podobne ako spolupútnikom Vladimíra Mečiara na videu TU:

Textár predvolebné veľdielo príliš nekomplikoval. Keďže mapoval aktuálne spoločenské dianie, len pridal výrazy ako tuneláči, dezolát či "moja mama vravela, že fackať ženy netreba". „Jeden pánko z Trnavy, Slovensko nám rozvrátil. No ja tu chcem kľudne žiť, a nie len tak živoriť,“ nôtia speváci a pesničku gradujú refrénom: „Slovensko, mám ťa rád, ja ťa milujem, preto voliť pôjdem. Nech môžem slušne žiť, chodiť tu do školy, nečakať k lekárovi.“

Odrhovačka celkom jasne odkazuje na KDH ako hlavného vykupiteľa slovenskej budúcnosti. "Dívam sa do neba, preto volím kádehá," zaklincujú rómski trubadúri na záver. V tom momente už majú poslucháči väčšiu starosť s následkami, ktoré pesnička napáchala. Do hlavy sa totiž zaryla tak dôsledne, že aj niekoľko hodín po poslednom vypočutí sa z nej nedá vytesniť. Vypočujte si ju na vlastné nebezpečie:

Predvolebný hit nám trochu pripomína deväťdesiate roky, keď sa HZDS snažilo ovládnuť hudobnú scénu s dielom Vivat Slovakia. No kým v prípade Mečiarovho hnutia sa k mikrofónu postavili politici, kádehácky šláger vytvorili pomerne známi speváci so skúsenosťami. Lomnické Čháve v minulosti roztancovali festival Pohoda, spolupracovali s Mariánom Čekovským a súťažili tiež v šou Česko Slovensko má talent. "V tej hudbe som cítila svadbu, krstiny, Vianoce. Všetko tam bolo," hodnotila chlapcov z Veľkej Lomnice porotkyňa Diana Mórová.

V osadách sú fanatici

Otázka preto znie, koľko za politické dielo muzikanti zobrali. "Ťažko odhadnúť, ale oni sú z Lomnice. Medzi tamojšími osadníkmi je teraz veľa, strašne veľa veriacich. Často aj fanatických. Po dedinách chodia kňazi a vyzerá to, že v súčasnosti aj kresťanskí politici," povedal nám znalec prostredia.

S autorskými právami si umelci pravdepodobne nemuseli lámať hlavu. Pieseň Kde si včera bol má v repertoári niekoľko hudobných zoskupení, no vypátrať jej pôvod nie je ľahké. „Autor je neznámy. Ide o ľudovku, zloženú z viacerých cigánskych melódií. Z troch pesničiek sa pozliepala jedna," vysvetlil nám hádam najznámejší rómsky muzikant u nás Igor Kmeťo, starší. "Nevieme, kto to napísal, jednoducho začalo sa to hrávať na svadbách a teraz to už spieva hocikto. V našej kapele tiež nie sme výnimkou" dodal pre PLUS 7 DNÍ.