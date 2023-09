Za presťahovaním Majka Spirita do Prahy sa skrýva manier jeho manželky.

Náš raper s rodinou sa tento rok rozhodol pre veľký krok. Spolu s rodinou sa v lete presťahovali do Prahy, kde našli svoj druhý domov. Majk Spirit v rozhovore pre Super.cz odhalil dôvody, prečo sa tak rozhodol. K tomuto kroku dospel najmä kvôli svojej manželke Márii, ktorá už viac nechcela žiť na Slovensku.

Manželia sa v Česku veľmi rýchlo udomácnili a už si tam aj vychutnávajú spoločenský život. Zúčastnila sa finále súťaže Schwarzkopf Elite Model Look, ktoré sa konalo v Pražskom hrade. Mária českým novinárom prezradila, že si jednu z najznámejších pamiatok u našich susedov prvýkrát obzrela, keď bola tehotná. Veľmi sa jej toto miesto páčilo, rovnako ako aj uličky tejto metropoly. Preto prišla na pretras téma sťahovania, ktorú iniciovala najmä Spiritova manželka.

„Zabývame sa a toto je naša prvá veľká akcia, kam sme vyrazili. Bratislava už bola žene malá,“ Majk prezradil hlavný dôvod sťahovania. Po presťahovaní sa na Slovensko sa jej už zjavne naše hlavné mesto zunovalo. Preto jej manžel vyhovel a v Prahe si postupne budujú nový domov.

„Zatiaľ mám z Prahy super pocit. Máme skvelú polohu, kde žijeme a mám skoro takú dovolenkovú náladu, ako sa mi tuto páči. Z víkendu, keď koncertujem, sa vždy teším domov do Prahy na rodinu a na náš nový domov,“ Majk Spirit povedal pre Super.cz.

V Česku sa veľmi dobre cíti aj ich dcéra Aria, ktorá tam už začala chodiť do škôlky. I z toho dôvodu majú nateraz v pláne zostať u našich susedov. No ani Praha zrejme nebude posledným miestom, kde by sa chceli usadiť.

„Nemáme plány, čo bude za päť alebo desať rokov. Moja práca je zatiaľ zakotvená v Česku a na Slovensku, pretože rapujem slovensky a ďalej za hranicami by mi nerozumeli. I keď sa v posledných piatich rokoch v angličtine precvičujem, pretože so ženou hovoríme veľa anglicky. Takže úplne to nie je vylúčené, ale myslím, že Praha bude na dlho náš domov. Teda predtým, než pôjdeme do dôchodku v Thajsku,“ Spirit prezradil ich veľké plány do budúcnosti.

Rodinu nášho rapera to preto stále ťahá do exotiky, kde by sa časom chceli natrvalo usadiť. Momentálne tam pravidelne trávia časť zimných mesiacov, keďže im tunajšia klíma vyhovuje viac ako chladné európske počasie.