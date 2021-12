Mal Gott syna s milenkou Kovácsovou? Čudná reakcia jej muža, čakali by ste všetko, len to nie

Bývalá milenka Karla Gotta Alice Kovácsová sa vyjadrila veľmi šalamúnsky o tom, či je Gott otcom jej syna Huga. A reakcia jej muža Ondřeja Havelku? Budete len krútiť hlavou...

Dominika Gottová sa vlani po návrate do Česka snažila využiť popularitu svojho otca a zviditeľniť sa na mene Karel Gott. Preto sa chopila príležitosti a rozhodla sa napísať knihu o svojom otcovi pod názvom Posledné roky s Karlom. V nej naznačila, že Karel Gott sa jej krátkom pred svojou smrťou zmienil o tom, že má nemanželského syna. O tejto skutočnosti sa podľa Dominiky už dlhšie vedelo, ale všetci o tom mlčali, keďže údajný Gottov syn je ešte neplnoletý. Karel Gott ho mal mať so svojou milenkou a celoživotnou múzou Alicou Kovácsovou.

Aj keď Dominika o celej záležitosti vedela už vyše roka, vyrukovala s ňou až po otcovej smrti. A dôvod? Hoci by sa na prvý pohľad zdalo, že zverejnením tejto informácie chcela raniť vdovu Ivanu, keďže chlapec sa mal narodiť počas trvania manželstva Karla a Ivany, nie je to tak. Dominika mala oveľa prozaickejší dôvod, a to peniaze. Tie jej v posledných rokoch vždy chýbali. Kým žil jej otec, štedro ju podporoval, teraz sa musela Dominika postarať o seba sama. A tak sa za peniaze snažila poskytovať pikantné informácie o svojom otcovi.

No nielen Dominika sa po smrti Gotta snažila prepierať jeho vzťah s Alicou Kováscovou v médiách, aj samotná Alice sa ešte počas života Karla Gotta tiež neustále snažila nejakým spôsobom v médiách pripomínať ich roky trvajúci vzťah, čím Gotta už dosť unavovala a aj rozčuľovala, až prišlo k úplnému prerušeniu ich kontaktov.

Pikantné na celej veci je aj to, že nielen Karel Gott bol v čase počatia údajného syna zadaný, teda už bol ženatý s Ivanou, ale aj Alice Kovácsová bola a je vydatá za herca a muzikanta Ondřeja Havelku. Samotná Alice na tvrdenia Dominiky Gottovej v knihe Posledné roky s Karlom, o tom, že má nevlastného brata Huga, zareagovala veľmi šalamúnsky takýmto tvrdením: "Poznám výroky z knihy a rešpektujem, čo je tam napísané. Inak to nebudem komentovať," teda nepotvrdila, ani nevyvrátila, že by otcom jej syna Huga bol Karel Gott. Jej manžel Ondřej Havelka zareagoval ešte prekvapivejšie, veď pozrite v GALÉRII.