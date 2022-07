Zdroj: Blesk/Martin Hykl/Czech New Center

Dcéra Veroniky Žilkovej (60) Kordula Stropnická (16) svojím zjavom ohúrila. Ani sa nechce veriť, že v detstve vyzerala takto, pozrite FOTO.

Najmladšia dcéra Veroniky Žilkovej Kordula bola v detstve okuliarnaté dievčatko, ale zdá sa, že z toho vyrástla. Kordula má momentálne 16 rokov, navštevuje školu jazdectva v Chuchli a ešte donedávna ju hnevalo, keď jej mama Veronika nedajbože zverejnila na svojom účte na sociálnej sieti jej fotku. To je však už minulosť, rovnako, ako si už takmer nikto nepamätá, ako vyzerala Kordula v útlom detstve.

Z Korduly je teraz už ozaj pekná mladá slečna, pokojne by sa uživila aj ako modelka, čo všetkým dokázala, keď ju jej mama Veronika nedávno vzala so sebou na filmový festival do Karlových Varov. Lenže jej najstaršia sestra Agáta Hanychová (37), ktorá o modelingu vie svoje, jej takúto kariéru neodporúča ani náhodou. Podľa Agáty bude omnoho lepšie, keď Kordula vyštuduje nejakú dobrú medzinárodnú školu, a nie aby skončila ako "priblblá" modelka. Nuž, Agáta asi vie, o čom hovorí...