Verejná rozlúčka s hudobníkom Vašom Patejdlom v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove bola prvá, nie však posledná. Napočítali sme ich päť a hovorili s ich účastníkmi.

Tri boli oficiálne a dve neoficiálne. Na Vaša Patejdla spomínali 30. augusta priatelia z rôznych oblastí spoločenského života. O tej hlavnej sa mnohí smútoční hostia vyjadrili ako o krásnej a dojímavej. Mal na nej svoj podiel aj samotný hudobník, ktorý sa s kamarátmi rozlúčil aspoň telefonicky? Kde mu budú môcť priaznivci položiť kvety na hrob? Hľadali sme odpovede.

19. august 2023: Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: Facebook Vašo Patejdl

Zbohom, Vašo

Počas verejnej rozlúčky odzneli z jeho dielne tri piesne z mnohých – Voda, čo ma drží nad vodou, Trištvrte na jeseň a Ja viem, ktorou sa lúčil so smútočnými hosťami „osobne“ pri odchode z baziliky. Patrili práve tieto skladby medzi posledné želania Vaša Patejdla?

„Nie, do tohto nezasahoval, toto bolo vyložene v koordinácii najužšieho tímu, ktorý okolo seba mal. Keď vám odpoviem, že už nemal silu nad týmito vecami premýšľať, mohlo by vám to ako odpoveď stačiť,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ hudobníkov manažér Jiří Strážnický.

Spájalo ich dlhých desať rokov spoločnej práce, ktorá však nebola, napriek genialite hudobníka, vždy ľahká. Vašo mal na komponovanie nielen talent, ale aj vzdelanie. Na VŠMU študoval kompozíciu u profesora Alexandra Moyzesa, takže, ako povedal pre zmenu Vašov slovenský manažér Rado Mešša, v inej úprave mohol notoricky známy hit znieť ako kompozícia vážnej hudby. Krásnym príkladom tohto tvrdenia je práve Voda, čo ma drží nad vodou v podaní huslistu Pavla Šporcla, ktorá poslednú rozlúčku otvárala.

Poslednú rozlúčku v chráme začala Vašova skladba Voda, čo ma drží nad vodou v podaní českého virtuóza Pavla Šporcla. Zdroj: Archív NMH

Sotva na ňu prišla reč, Jiří Strážnický otvorene povedal: „Keď Vašo žil, tak okrem toho, že bol geniálny umelec, charakterovo najkrajší človek, akého som v živote stretol, dostať jeho veci medzi ľudí nebolo úplne jednoduché. Ale teraz, keď umrel, všetci mu dvoria ako najlepší kamaráti a spolupracovníci. Mená hovoriť nebudem, ale veľmi ma mrzí, že človek musí umrieť, aby okolie vrátane médií a ľudí docenilo kvality umelca,“ neskrýval sklamanie.

„A to je aj obrázok pohrebu a rôznych vyhlásení ľudí, ktorí tam prišli a neboli ani pozvaní, robili si na tom svoje promo. Poviem to úplne otvorene, myslím si, že aj Vaša by to trápilo, a mňa to trápi veľmi, lebo viem, ako sme sa nadreli, aby sme jeho pesničky dostali do povedomia a mediálneho priestoru alebo užšej spolupráce, ktoré sme v daný moment potrebovali. Či s ním niekto hrával tenis, alebo ho raz stretol na kurte, to už nechám na svedomí každého, kto to tu prednesie,“ zakončil a dodal: „Pán Šporcl je nadštandardný umelec a virtuóz a bolo nám veľkou cťou, že prijal túto ponuku posledného rozlúčenia. Skôr to smerujme do úrovne, že mal na pohrebe krásne veci a ľudí, ktorí ho mali interpretovať, ale osobné kontakty by som v tomto momente neskloňoval.“

Bývalý premiér ČR Andrej Babiš, na snímke vzadu, vraj prišiel bez pozvánky. Zdroj: MATEJ KALINA

Koncert v pivnici U zlatého tygra?

Po oficiálnej rozlúčke s Vašom Patejdlom sa najbližšia rodina presunula do strašnického krematória a pozvaní hostia na kar do pivovaru U sv. Norberta, kúsok od baziliky. „Išlo o rozlúčenie v kruhu najbližších priateľov, bolo veľmi decentné a nebolo dlhé. Program bol len jeden – stretnúť sa, spomínať a vzdať mu hold medzi štyrmi stenami,“ povedal nám manažér Strážnický.



Medzi českými novinármi kolovala už pred rozlúčkou informácia, že v obľúbenej Vašovej pivárni, kde bol štamgastom, U Zlatého tygra, chystajú na jeho počesť koncert.

Pre Andreu Zimányiovú bola najťažšia chvíľa v živote, keď musela kamarátovi Vašovi spievať na pohrebe. Zdroj: Herminapress.cz

„To nebol koncert, Ďurko Burian zahral na gitare a zaspievali sme si pár pesničiek,“ uviedol na pravú mieru informácie basgitarista Martin Gašpar, člen Vašovej kapely. „My ostatní sme nehrali, nebol na to ani priestor, bolo to neformálne posedenie,“ povedal za ďalších členov kapely, bubeníka Marcela Buntaja, gitaristu Juraja Buriana, speváčku Andreu Zimányiovú a Jozefa Buntaja, ktorý s ním alternoval basu. „Mali sme objednané tri stoly, ani sme nikomu nič nehovorili. Naozaj netuším, odkiaľ mali médiá informáciu, že celý tiger je rezervovaný pre nás,“ zhrnul.

Vašo na skúške so svojou kapelou. Zdroj: Vašo Patejdl/Facebook

V pivnici U Zlatého tygra sa na chvíľu objavil aj saxofonista Felix Slováček, ktorý pridal ešte jedno miesto, kde na Vaša Patejdla spomínala úplne iná partia. „Šiel som za kamarátmi, tenistami z Přerova a z Prahy, kam Vašo tiež pravidelne chodil.“ Zišli sa vo vinárni na Vinohradoch pod rozhlasom, aby si pripomenuli spoločné chvíle s hudobníkom. Veď ešte v júni zaspieval po boku Andrey Zimányiovej svoje najväčšie hity a zúčastnil sa aj na tenisových tréningoch.

Kde ho pochovajú?

Smutný pohľad na zdrvenú mamičku Otíliu. Za ňou kráčajú Patejdlovi starší synovia Vašo a Robo. Zdroj: MATEJ KALINA

Priaznivcov Vaša Patejdla začala zaujímať po prvotnom šoku aj otázka miesta posledného odpočinku. Je opodstatnená, pretože, ako je známe, hudobník bol doslova Čechoslovák bez spojovníka. Narodil sa v Karlových Varoch Slovenke Otílii a Václavovi Patejdlovi, českému hudobníkovi, ktorý vystupoval napríklad po boku Waldemara Matušku.

Keď mal šesť rokov, rodina sa presťahovala do Bratislavy a on opäť po rokoch do Prahy, takže je to legitímna a logická otázka. Pýtali sme sa viacerých, ktorí k nemu mali blízko, ale všetci zhodne tvrdili – nevieme. Krátko po tom, ako vyšiel český portál Aha.online s informáciou od nemenovaného zdroja: „To je tajné! Neželajú si, aby sa miesto posledného odpočinku zverejňovalo,“ sme túto otázku položili aj Jiřímu Strážnickému. „Neviem, nepýtal som sa.“