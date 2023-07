Obetoval sa pre manželku

Hoci je Václav Vydra sám obľúbeným a vyťaženým hercom, mnoho fanúšikov si ho spája najmä s jeho slávnou mamou, herečkou Danou Medřickou. Od jej smrti v roku 1983 ubehlo už dlhých štyridsať rokov. „Mama, to bol extrakt tých najlepších vlastností,“ vyznal sa pre PLUS 7 DNÍ. Podľa vlastných slov na ňu myslí veľmi často a dokonca cíti, že mu je v ťažkých chvíľach naporúdzi.

Doplatil na podnikanie

Krátko po Nežnej revolúcii začal herec obchodovať v oblasti zbraní so Španielskom. „Zriadili sme veľkoobchod so športovými zbraňami. Trvalo to päť rokov. Bola to úžasná skúsenosť, no nedopadlo to dobre. Nebol som v podnikaní zbehlý, takže som sa dostal do obrovských dlhov. Boli to ťažké časy, paradoxne, mi pomohla mama. Napísal som o nej knihu, z ktorej sa predalo viac ako stotisíc výtlačkov. Vďaka tomu sa mi podarilo dlhov výrazne zbaviť. Určite to tak sama zariadila. A možno zariadila aj môj rozvod. Ktovie,“ prehodí.



Pár mesiacov po smrti matky sa Václav Vydra rozviedol s prvou manželkou herečkou Danou Homolovou. Čoskoro sa dal dohromady s ďalšou herečkou, čerstvou vdovou Janou Bouškovou, ktorej manžel, herec Petr Svojtka zahynul pod kolesami električky. Dvojica dlho spolu žila len vo voľnom zväzku. „Už som sa nechcel ženiť. Bolo nám spolu dobre a nepotreboval som na to žiaden papier. No raz spadla z koňa a ocitla sa v nemocnici. Tam mi povedala, že nechce umrieť ako vdova a či si ju vezmem. Odpovedal som jej, že keď sa teda už chystá zomrieť, tak dobre. Našťastie sa ani po svadbe medzi nami nič nezmenilo. Stále je nám spolu veľmi dobre,“ pochvaľuje si.

Koniec rodu

Do Jany Bouškovej, ktorá je o rok staršia, sa Václav zamiloval už ako pätnásťročný konzervatorista, ale vtedy mu city neopätovala. Dnes spolu žijú na Slapoch za Prahou, kde si vybudovali konskú farmu. „S nápadom, že si na polovicu kúpime koňa, prišla ona. Teraz máme šesť svojich koní a na farme dvadsať.“



Vynachváliť si herec nevie ani lokalitu, kde sa kvôli tátošom usadili. „Je príjemné prebudiť sa v prírode. Ku koňom to mám asi desať minút, do centra Prahy približne hodinu,“ hovorí. Jediné, čo ho môže mrzieť, je fakt, že slávny rod Václava Vydru nebude pokračovať. „Raz sme to skúsili, no Jana o dieťa prišla. Bolo šťastím, že pri tom neumrela aj ona. Tak sme sa na to už vykašľali,“ uzavrel s tým, že má aspoň nevlastného syna. Jeho manželke sa narodil ešte počas manželstva so Svojtkom.