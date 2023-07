Moderátor Marcel Forgáč odišiel zo súdu ako slobodný muž po 27 rokoch manželstva. Jeho dvaja synovia žijú s ním.

Presnejšie povedané, po dvadsiatich troch, pretože Marcel (51) a jeho exmanželka Adriana (51) žili oddelene tri a pol roka. Kedysi príkladný manželský pár týmto rozhodnutím svojho času mnohých prekvapil.

Povráva sa, že zo zväzku ako prvá vycúvala partnerka, ako nám však moderátor povedal: „Žiadosť o rozvod som podal ja, ale skôr to bola vec dohody, respektíve zhody, že už nie sme schopní ďalej koexistovať ako manželia,“ vysvetlil svoj rázny krok a dodal: „Bez toho, žeby tam bol tlak, že máme niekoho iného, nie je tam tento motív, skrátka sme to chceli celé uza­vrieť.“ A tak aj urobili.

Trikrát a dosť?

Čo bolo príčinou krachu dovtedy dobrého manželstva, Marcel rozoberať nechcel. „Po tri a pol roku odluky vieme, že cesta späť jednoducho nie je. Asi sme si v tom vzťahu odovzdali všetko, čo sme mali,“ myslí si. Z dĺžky súdneho pojednávania, ktoré trvalo krátkych 25 minút, je jasné, že bývalí partneri sú rozumní a inteligentní ľudia. „Všetko sme mali vopred dohodnuté, jasne a racionálne premyslené,“ potvrdil logický predpoklad.

„Dohodli sme sa pokojne, bez toho, aby sme na seba kričali a kydali nejaké špiny. Som veľmi rád, že sme to kultivovane zvládli, a za to chcem poďakovať aj svojej bývalej manželke,“ hovorí síce nie nadšený, ale spokojný Marcel. Hoci sa na všetkom dohodli, akoby im osud chcel dať ešte jednu šancu.

„Rozviedli nás až na tretí pokus. Žiadosť sme mali podanú už od januára toho roku, ale raz bol havarijný stav na súde, tak nás odročili o štyri mesiace. Druhý termín mal byť 27. júna, ale pre chorobu sudkyne nás opäť o týždeň posunuli,“ sumarizuje moderátor rozvodové peripetie.

Pokojný začiatok, pokojný koniec

Študentská láska. Adriana a Marcel spolu začali chodiť na vysokej škole.

Príbeh Marcelovej a Adrianinej lásky je viac-menej známy a zdá sa, že potvrdzuje moderátorovu tézu o tom, že si odovzdali, čo mali. Zoznámili sa počas štúdia na Prešovskej univerzite. Spolužiaci študujúci kombináciu slovenského a anglického jazyka sa do seba zapozerali na lyžiarskom zájazde, kde Marcel vypomáhal ako inštruktor. „Tam to prepuklo. Chodili sme spolu tri roky, brali sme sa 22. júna 1996, dátumy si pamätám,“ prekvapí Marcel. Ten už počas školy pracoval v zaniknutom prešovskom rádiu Flash a po promócii sa v ňom zamestnal.

„Manželka učila a popri tom mala ako hobby prácu v tom istom rádiu,“ objasní ich spoločné začiatky. Na naše konštatovanie, že spolu prežívali pomerne veľa času doma aj v práci, prikývne: „Áno, boli sme bezdetní manželia, mohli sme si to dovoliť.“

Tri roky po svadbe Marcela „draftovali“ do Fun rádia a stále bezdetná rodina sa presťahovala do Bratislavy. „Marek sa narodil až v roku 2002, tak­že sme spolu trávili naozaj veľa času,“ opakuje moderátor. Adriana zase pôsobila dlhé roky ako redaktorka lifestylových časopisov na voľnej nohe a ešte v čase, keď tvorili pár, sa stala moderátorkou v konkuren­čnom rádiu, kde pôsobí dodnes.

Traja chlapi v chalupe

Keďže sa Marcelovi darilo, v roku 2004 sa z bytu v Bratislave presťahovali do domu na vidieku. Neskôr sa moderátor rozhodol postaviť ešte jeden dom, ale mal s ním úplne iné plány. „Považoval som ho za dobrú investíciu,“ vysvetlí stručne. Vtedy ešte netušil, že dva „baraky“ ležiace kúsok od seba obsadí rozdelená Forgáčova rodina. V jednom býva jeho ex, v druhom Marcel.

„Žijem so synmi, hlavne sa starám, jednoducho my sme traja, ona žije sama,“ prezradí, ako si dve stavby podelili. „Zo začiatku to bolo ťažké, ale našli sme nejaký spoločný rytmus,“ zaspomína Marcel a dodá: „Chalani sú so mnou, pretože nemám problém postarať sa o nich ani v kuchyni. K sporáku som nemal ďaleko ani počas manželstva, ale starostlivosť o synov nemáme striedavú, ale spoločnú.“

Starší syn Marek bude mať v auguste 21 rokov, mladší Adam 15. Marek už študuje na vysokej škole, Adam bude od septembra gymnazistom. Kým sa synovia vrátia do školských lavíc, otec si s nimi užije dve dovolenky, tá prvá je už vlastne v plnom prúde: „V rádiu máme prvé dva týždne voľno, ktoré teraz prežívam na chalupe pod Tatrami u rodičov, samozrejme, aj so synmi. A potom si ešte dáme sedem- až desaťdňový výlet k moru,“ poodhalil ďalšie dovolenkové plány.