Marek Fašiang má za sebou niekoľko náročných dní. Po dovolenke preto rýchlo hľadal možnosť, ako si užiť trochu samoty.

Chorvátsko je jasnou dovolenkovou voľbou pre mnohých Slovákov, celebrity nevynímajúc. Tento rok sa tam vybral aj Marek Fašiang so svojou rodinou. Ako prezradil fanúšikom, tentoraz ešte museli všetko prispôsobiť dcére Olívii. I preto si vybrali miesto, na ktoré sa dostanú za čo najkratší čas a užijú si viac pohodlia.

„Sme v štádiu, kedy si dovolenky vyberáme podľa dieťaťa, a preto sme si nechali poradiť a vybrali sa do chorvátskeho Dubrovníka. Urobili sme naozaj dobre! Najväčším benefitom bola dostupnosť. Reálne sme boli v hoteli tri hodiny od príchodu na bratislavské letisko. Ďalším benefitom bol perfektne vybavený detský kútik s animátormi, kde sa prehrajú deti od 0 do 15 rokov! Aj rodičia sa zabavia,“ hlásil samé dobré správy z letnej dovolenky. Marek si pochvaľoval aj pláž a skvelé možnosti na výlety do centra.

Pár dní po návrate však už trochu zmenil rétoriku. Pobyty s deťmi sú istotne perfektné, ale každý rodič aj dobre vie, koľko síl ho to stojí. Preto ako sa vtipne hovorí, po rodinnej dovolenke by ste potrebovali ešte jednu, kde si oddýchnete sami. To si uvedomil aj zjavne vyčerpaný Marek Fašiang.

„Deti sú super, milujeme ich najviac na svete! Ale po týždňovej spoločnej dovolenke výborne padne mať chvíľu len sám pre seba. Len tak si vychutnať pokoj, ticho a niečo dobré na osvieženie,“ poznamenal herec, ktorý po návrate vyhľadával možnosť na to, aby si aspoň trochu užil okolo seba pokojnejšiu atmosféru.

Marek s Terezou a malou Olíviou majú naplánované poriadne rušné leto. Po návrate z Chorvátska už stihli aj výlet do Vysokých Tatier a svadbu, ktorú si ako malá princezná užila aj ich dcéra. Nakoniec sa doma ani dlho neohriali a už dnes dávali storyčká pred odletom na ďalšiu dovolenku.