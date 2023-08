Marel Nemec prijal pozvanie od neznámeho muža do Vysokých Tatier

Daroval mu dva roky života.

Na začiatku tejto detektívky bola obálka na vrátnici divadla. A v nej peniaze na drahé lieky. Adresátom bol Marcel Nemec a odosielateľom tajomný muž s iniciálami A. K.

Herec Marcel Nemec (52), ktorý bojuje s rakovinou, sa konečne osobne stretol so svojím dobrodincom. Pán A. K. mu nedávno poslal do divadla peniaze, ktoré potreboval na kúpu liekov. Prekvapený herec netušil, o koho ide, ale chcel mu poďakovať. Podarilo sa mu zistiť jeho číslo a už zostali v kontakte. Minulú stredu ho dotyčný prekvapil znova. „Pozval ma na Štrbské Pleso, kde dovolenkoval so svojou rodinou. Prežili sme spolu dva krásne dni,“ povedal nám Marcel, ktorý sa o túto udalosť podelil aj na sociálnych sieťach.

Žiaľ, bez fotografie darcu, ktorý chce zostať v anonymite. Výsledkom stretnutia bolo aj to, že mu zaplatil ďalšiu várku potrebných liekov. O konkrétnej sume herec nechce hovoriť, premenil ju na inú, podstatnejšiu menu: „Daroval mi dva roky života.“