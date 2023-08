Mareš si prenajal trojposchodovú vilu, ktorá svojím luxusom dokáže uspokojiť aj tú najnáročnejšiu klientelu. Vilu v okolí vlastní aj Madonna, Donatella Versace i George Clooney.

Peniaze vie nielen zarábať, ale aj utrácať! Český moderátor a influencer Leoš Mareš (47), ktorý má na svojom profile milión sledovateľov, patrí bezpochyby k najúspešnejším mužom českého šoubiznisu. Nikdy netrochári a dopraje si luxus, čo dokázal aj pred pár dňami, keď sa pochválil zábermi z prepychovej dovolenky, ktorú si užíval s rodinou na jednom z najkrajších miest Talianska – pri Comskom jazere, po taliansky Lago di Como. O tomto rozprávkovom mieste sa hovorí aj ako o „talianskom raji celebrít“.

Vilu tam totiž vlastní Madonna, Donatella Versace, miliardár Richard Branson či americký spevák John Legend, ktorý v tejto romantickej oblasti natočil aj videoklip k skladbe All of Me. Okrem neho tam má už viac ako dvadsať rokov svoje luxusné hniezdočko americký herec George Clooney, ktorý tam natáčal reklamu na kávu. Mareš si prenajal trojposchodovú vilu s rozlohou 1 231 štvorcových metrov, ktorá svojím luxusom dokáže uspokojiť aj tú najnáročnejšiu klientelu.

Pre romantické duše

Comské fjordovité jazero sa nachádza v Taliansku na území provincií Como a Lecco v Lombardii. Po Gardskom jazere a Lago Maggiore, kde minulý rok oslavovala narodeniny aj naša popová diva Dara Rolins s Pavlom Nedvědom, je tretím najväčším jazerom krajiny. So svojou maximálnou hĺbkou 410 metrov patrí k najhlbším v Európe. Pozdĺž členitého pobrežia leží mnoho tradičných mestečiek s romantickými promenádami, útulnými kaviarňami, obchodíkmi a rodinnými reštauráciami, kde si môžete pochutnať na pravej talianskej zmrzline či lahodnej káve.

Toto čarovné jazero obklopené mnohými záhradami s tropickou zeleňou je ako stvorené pre romantické duše a už dávno si ho obľúbili šľachtické rodiny a mnohé spomínané celebrity, ktoré tam majú svoje paláce a rezidencie. Rovnako sa toto okúzľujúce miesto stalo inšpiráciou pre mnohých filmárov. Spomeňte si na filmy ako Dannyho dvanástka, Mesiac pri jazere s Umou Thurmanovou, romantický film Julia a Julia s Meryl Streepovou, epizódu Star Wars z roku 2002 či na bondovku Casino Royal a Quantum of Solace, ktorých vybrané scény sa takisto natáčali v tomto očarujúcom prostredí.

V okolí jazera sa nachádza niekoľko víl s dokonalým výhľadom a jednu z nich si prenajal aj Mareš, ktorý na dovolenku do obľúbeného rekreačného talianskeho raja zobral nielen manželku Moniku a jedenapolročnú dcéru Alex, svojich dvoch synov Jakuba (17) a Matěja (14) z predchádzajúceho vzťahu, svoju mamu Lenku, svokru Helenu, ale prekvapujúco aj svoju osobnú trénerku Báru Voštovú.

Trojposchodová vila s výťahom

Mareš naozaj toto leto nešetrí. Začiatkom augusta sa vybral na štvordňový výlet po peruánskych Andách, na takzvanú ink­skú cestu so synmi, ktorá sa skončila pri Slnečnej bráne nad Machu Picchu. Odtiaľ odleteli do Miami a neskôr do New Yorku. Pred týždňom sa pre zmenu pochválil zábermi z Talianska. „Letný dom“ napísal Mareš k videu, na ktorom ukázal ich dočasné útočisko, ale prezradiť, kde presne dovolenkuje, nechcel. „Miesto neprezradím, je to taká naša skrytá základňa,“ odvetil zvedavým fanúšikom, ktorým to však dlho netrvalo a jeho raj odhalili. Moderátor si prenajal obrovskú vilu Peduzzi s nádherným výhľadom na Comské jazero. Cesta autom k jazeru od vily trvá asi tridsať minút, ale môžete sa odviezť lanovkou, ktorá je v pešej vzdialenosti od domu, a pri jazere budete sedieť za pätnásť minút.

Okrem jazera a výhľadu naň ohúri samotná trojposchodová vila s výťahom, ktorá ponúka osem dvojlôžkových spální, šesť kúpeľní, dve kuchynky – jednu obrovskú s jedálňou a barom. Vo vile sa nachádza aj pracovňa, posilňovňa s nádherným výhľadom, majestátny vyhrievaný bazén, sauna, ale aj kozub či salóniky s televízorom a klavírom. „Tretie poschodie je domovom zábavnej miestnosti s kinom a so zvukovým systémom, s biliardovým stolom a ďalšou kúpeľňou,“ píše sa na oficiálnej stránke, kde si môžete vilu prenajať. Okolo hlavného domu sú krásne terasy vedúce k bazénu s nekonečným okrajom a k samostatnému domu pri bazéne, kde nájdete ďalšiu kuchyňu a pohovky, z ktorých si môžete vychutnať výhľad. „Máme aj detské ihrisko s domčekom na strome, trampolínou a so zip line, aby sa deti zabavili,“ dozvedáme sa. Vo vile sa môže naraz ubytovať až 14 osôb. Minimálny pobyt je sedem nocí a len jedna noc vyjde záujemcov na šialených 11-tisíc eur!

K dispozícii manažér, upratovačky i kuchár

Ak by ste si mysleli, že to je všetko, čo toto luxusné ubytovanie poskytuje, boli by ste na omyle. V sadzbách je zahrnutý aj personál. K dispozícii im bol manažér vily šesť dní v týždni a osem hodín denne, rovnako aj upratovací personál, ktorý mení každé tri dni posteľnú i kúpeľňovú bielizeň, šéfkuchár a asistenti, ktorí pripravovali dve jedlá denne. Náklady na jedlo a nápoje sa však platia osobitne. Počas pobytu treba uhradiť zálohu vo výške 10-tisíc eur. V cene je zarátaný aj uvítací nápoj a občerstvenie vrátane výberu talianskej pizze a kúskov focaccie (talianska chlebová placka, pozn. red.), miestnej salámy, krekrov a syrových tanierov, čerstvého sezónneho ovocia, malého tradičného pečiva, prosecca a nealkoholických nápojov.

Okrem týchto vymožeností si môžete prenajať súkromnú loď na pol dňa alebo na celý deň s kapitánom. Na požiadanie vám zabezpečia aj súkromného šoféra, inštruktora jogy alebo iného trénera, predzásobia vilu či obstarajú nákupného asistenta alebo vám poskytnú sprievodcu na prehliadky mestom. Za všetko si však musíte priplatiť. Ak by ste sa vo vile predsa len nudili, iba dvadsať minút od nej sa nachádza golfové ihrisko.