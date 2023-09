Hoci nie je veľkým fanúšikom sociálnych sietí, tretí raz po sebe sa stal top influencerom roka. Zmysel mu nedáva len jeho zaradenie v jednej kategórii – šport a zdravie – s Attilom Véghom.

Tréner MAROŠ MOLNÁR (50) bodoval v časopise Forbes a darí sa mu aj v ankete Sowa. Stretnúť sa s ním, pokiaľ nie ste jeho klientom alebo s ním nespolupracujete na jednom z množstva projektov, je takmer nemožné. My sme sa zmestili medzi tréning s „hobíkmi“, teda bežnými klientmi, a ďalším pracovným stretnutím. Kým naskočil na červenú kolobežku a odfrčal, sa so známym trénerom zhovárala FELÍCIA BORONKAYOVÁ.

Napadlo vám niekedy, že práve vy sa stanete influencerom roka? A čo hovoríte na tento svoj hetrik?

Do dnešného dňa to nechápem, ale teší ma, že sa štyri roky umiestňujem v top 20, čo je pre mňa neuveriteľné. Pre mňa je to v prvom rade veľká pocta a zodpovednosť. Niekto si možno povie, dobre, veď Slovensko je malé. Na druhej strane si vezmite, že tu žije 4,5 milióna ľudí a je tu kvantum influencerov, ktorí ovplyvňujú milióny mladých ľudí a mne sa podarí tretíkrát vyhrať? Myslel som si, že to nie je možné, veď predtým bola Sowa…

… v ktorej ste skončili tretí a počas štyroch rokov jej existencie ste boli zakaždým v prvej trojke…

V tej Sowe sa stále menia kategórie. Vlani bol so mnou Attila Végh ako bývalý vrcholový športovec, ktorého si veľmi vážim za to, čo dokázal a urobil na Slovensku pre tento šport, a vyhral. O. k., nehovorím, že nemal vyhrať, ale keď je niekto v kategórii šport a zdravie, tak nemôže propagovať stávkovanie, alkohol, nedáva mi to zmysel. Diváci rozhodli, ale kto ho nasadil do tejto kategórie, neviem.

Maroš Molnár je slovenský Chris Powell. Poznajú sa, ale v kontakte nie sú. Zdroj: TV MARKÍZA

Kým v Sowe hlasujú diváci, Forbes má vlastné kritériá. Ako ste sa o víťazstve dozvedeli? Dostali ste nejaký certifikát, finančnú odmenu?

Odmenu? Nie, a načo? Nik mi nevolal, dozvedel som sa to z časopisu a som šťastný, milujem víťazstvá. I keď ja mám len 80-tisíc followerov a za mnou sú takí, ktorí ich majú 200- až 300-tisíc.

Celý rozhovor s Marošom Molnárom o jeho ceste influencera, rodine a jeho trojmesačnej príprave na Ironmana si môžete prečítať v aktuálnom printovom vydaní PLUS 7 DNÍ

