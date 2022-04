Mia že je škaredá po Prachařovi? Zabudnite! Už je jasné, po kom zdedila gény, FOTO ako dôkaz.

Rebelka Agáta Hanychová má v jednej veci v živote celkom jasno. To najlepšie, čo sa jej doteraz "prihodilo", sú jej dve deti, syn Kryšpín, ktorého má s bývalým hráčom amerického futbalu Mirkom Dopitom, a dcéra Mia, ktorú má zase s bývalým manželom, hercom, muzikantom a moderátorom Jakubom Prachařom. Ani jedno z detí podobu po nej nezdedilo. Syn Kryšpín je celý tato, a Mia... Keď sa narodila, na prvý pohľad bolo jasné, kto je jej otec, Jakubovi akoby z oka vypadla. S odstupom času však Agáta tú podobu za víťazstvo nepovažuje.

Agáta na svoju dcéru nedá dopustiť, hoci podľa nej je Mia hrozný čertík. "Mia je naozaj taká, excentrická, taká jednoducho hádavá, naozaj zlá a do toho však hrozne milá. Proste sa to v nej hrozne bije. A ja: Mia, tak poď, odveziem ťa do pekla. A ona: Áno, super, budú tam čerti, áno? Takže ona je taká a to má asi po mne. Také to: Vráti sa ti to na deťoch, bohužiaľ u mňa platí," skonštatovala Agáta.

Agáta Hanychová však pred časomi vypustila z úst, že jej Mia je škaredá po Prachařovi. "Ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia..." a pokračovala smerom k Prachařovi: Bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..." zaklincovala Agáta.

Nuž, Mia určite toho po tatkovi zdedila dosť, okrem podoby aj herecký talent: " Ako určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže," bez problémov priznala Agáta. Ale zjavne toho dosť zdedila aj po nej, stačí, keď si pozriete jej nové FOTKY v GALÉRII. Keď totiž Agáta Miu zbadala, takmer spadla z nôh a potom len zalomila rukami, že ju čaká zrejme búrlivá dcérina puberta, FOTO v GALÉRII!