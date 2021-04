Agáta Hanychová to za drsné slová o svojej dcére Mii riadne schytala, a to aj z vlastných radov. Pozrite si FOTO ako dôkaz!

Nedávno sa Agáta Hanychová rozhovorila o svojich deťoch, ktoré považuje za to najlepšie, čo ju v živote postretlo, hoci vzťah ani s jedným z ich otcov jej nevyšiel. Pravdou však je, že obidve deti Agáte pripomínajú bývalých partnerov nielen priezviskom, ale aj podobou. Kým starší syn Kryšpín je celý tato Mirek Dopita, Mia zase podobu zdedila po svojom otcovi, hercovi, muzikntovi a moderátorovi Jakubovi Prachařovi.

Čo sa týka dcéry Mie, Agáta priznala, že povahu zdedila po nej. "Mia je naozaj taká, excentrická, taká jednoducho hádavá, naozaj zlá a do toho však hrozne milá. Proste sa to v nej hrozne bije. A ja: Mia, tak poď, odveziem ťa do pekla. A ona: Áno, super, budú tam čerti, áno? Takže ona je taká a to má asi po mne. Také to: Vráti sa ti to na deťoch, bohužiaľ u mňa platí," netají Agáta.

Po Jakubovi zase Mia zdedila talent na herectvo. "Určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže," priznala Agáta podiel aj Prachařovi, ale potom to zabila drsným konštatovaním: "Bohužiaľ, vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..."

Jednoducho, podľa Agáty jej Mia škaredá, lebo vyzerá ako chlapec a podobá sa na Prachařa. Po tomto ju jej sledovateľky zaplavili vlnou negatívnych komentárov v duchu, ako môže jedna matka tak hovoriť o svojom dieťati, veď pre každú mamu by malo byť jej decko to najkrajšie. A, samozrejme, boli zvedaví, ako vyzerala v detstve Agáta, keď je teraz taká "múdra".

Želanie Agátiných fanúšikov vyslyšala Agátina mama, herečka Veronika Žilková, ktorá ochotne zverejnila fotky Agáty z ranného detstva aj s veľavravným komentárom. Nuž, pozrite si FOTO malej Agáty v GALÉRII a úsudok si urobte sami. Jedna z fanúšičiek to však vystihla úplne presne, prečítajte si v komentári pri fotke.