Pozrite, ako vyzerá nemanželský syn Michala Davida Petr. Čo myslíte, podobajú sa na seba?

Michal David je už vo veku, kedy pomaly prichádza na rad prvé vážnejšie bilancovanie života. Hoci sa za tie roky dostal na výslnie a užil si slávy, osud mu uštedril aj dosť tých menej príjemných vecí, zrejme, aby to mal v živote v rovnováhe. O všetkých dôležitých veciach zo svojho života porozprával v dokumente českej televízie, ktorá ho s ním a o ňom nakrútila pri príležitosti jeho okrúhlych narodenín.

Podľa jeho slov sa tvorcom dokumentu podarilo dostať takmer do filmu všetko dôležité z jeho života. "V dokumente by mali byť tie veci, ktoré sú pravdivé a nie sú pre mňa úplne šťastné, ale to je práve o tom živote. Mne sa páči, že sa to režisérovi Jirkovi Procházkovi a tímu z Ostravy podarilo natočiť, že tam je všetko, čo tam byť má," potvrdil spevák.

Život Michala Davida rozhodne nebol prechádzka ružovou záhradou. Spevák, vlastným menom Vladimír Šatncl, ako chlapec vyrastal bez otca, ktorý spolu s jeho staršou sestrou emigroval do Švajčiarska, a on zostal s mamou v Prahe. Trvalo roky, kým sa znova mohli spolu stretnúť.

Neskôr si Miachal založil vlastnú rodinu s tenistkou Marcelou Skuherskou, narodili sa im dve dcéry, staršia Klára a mladšia Michaela. Tá mladšia však ako deväťročná dostala leukémiu a ochorenie bolo také agresívne, že za tri mesiace bol koniec. Rodina sa s jej smrťou vyrovnávala veľmi dlho, desať rokov vôbec nedokázali oslavovať Vianoce. Neskôr, po rokoch, keď jeho strašia dcéra dospela, partner ju opustil tehotnú a ona zostala na syna sama. Keďže Michal chcel, aby študovala, výchovu vnuka vzal na svoje plecia s manželkou.

Michal síce už dávnejšie priznal, že má aj nemanželského syna Petra, ale širšia verejnosť o tom príliš nevedela, lebo s jeho mamou sa dohodli, že to medializovať nebudú, aby mali súkromie. Keď však syn dospel, sám sa mohol rozhodnúť, či túto informáciu zverejní. A tak svojho slávneho otca pozval na stužkovú, kde sa Michal pred všetkými prítomnými k svojmu synovi priznal.

Aj o takýchto rýdzo súkromných veciach Michal David v dokumente otvorene prehovoril. Pochopiteľne, svojho syna vždy podporoval a majú spolu dobrý vzťah. Pozrite si v galérii jeho fotografie, ako vyzeral ako študent na stužkovej a ako vyzerá dnes. Podobajú sa na seba so slávnym otcom?