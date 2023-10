Michal Penk túži po novom živote. Podarí sa mu pochovať všetkých démonov s ktorými v minulosti bojoval?

Pre jeho blonďavú hrivu a podmanivý hlas fanúšičky v osemdesiatych rokoch šaleli. Bol však aj skvelý autor. Dokonca taký skvelý, že svojimi melódiami mohol smelo konkurovať Karlovi Svobodovi. V roku 1985 zakladal skupinu Lucie, no prvú slávu mu prinieslo až vystupovanie vedľa Karla Gotta, kde sa zoznámil so svojou budúcou láskou Ivetou Bartošovou (†38).



Keď sa o ich vzťahu dozvedel Gottov kapelník Ladislav Štaidl, zahatal mu kariéru. Neskôr sa spacifikoval sám užívaním tvrdých drog, ktoré ho stiahli na mnoho rokov na dno. Spevák Michal Penk (54) však hlási veľkolepý návrat. Dal si spraviť nové zuby a po dlhých dvadsiatich deviatich rokoch sa opäť dokázal v plnej sile postaviť na javisko. A PLUS 7 DNÍ bolo pri tom.

Minulosť by vymazal

Michal Penk aj počas svojej koncertnej pauzy vydával albumy, takže úplne s fanúšikmi kontakt neprerušil. V marci sa odhodlal na spoločný koncert so skupinou Lucie a pred niekoľkými dňami vypredal v Prahe koncertnú sálu s názvom Občianska plaváreň. Svoju temnú minulosť by najradšej vymazal. „Je to už za mnou. Neobzerám sa. Fakt je to preč. Už bude všetko v poriadku,“ presviedča nás. „Koncom novembra hráme v Bratislave, určite príďte,“ dodáva. Najradšej by koncertoval čo najčastejšie. „Každý deň myslím na to, ako veľa som toho zameškal. Je mi to tak ľúto. Veľmi ma to mrzí,“ vyznal sa pred nami.

Tichá píseň pre Ivetu

Špeciálnym prekvapením Penkovho koncertu bolo jeho predvedenie hitu Tichá píseň, ktorý kedysi napísal pre Ivetu Bartošovú. „Keď som videl, ako mali niektorí ľudia slzy v očiach, mal som čo robiť, aby som to odspieval. Lomcovalo mnou dojatie. Premáhal som sa a hovoril som si, že sa nesmiem rozplakať. Iveta bola skvelá, povedal som si, že to dokážem aj za ňu. Mám pred sebou ešte veľmi veľa práce,“ zhodnotil. Zaspomínal si aj na časy mladosti, keď spolu randili. Zoznámili sa v čase hosťovania v koncertných programoch Karla Gotta. „Keď som pri piane zaspieval Štaidlovi, ktorý bol Gotto­vým kapelníkom, nadchol sa a hovorí: ,Vidím biele krídlo. Budúci rok je Európa naša.‘ Lenže potom sa dozvedel, že chodím s Ivetou, a tým sa všetko skončilo,“ prehodil Penk s odstupom rokov pobavene.

Zničil svoje dielo

Veľkého fanúšika mal aj v samotnom Gottovi. „Po rokoch mi došlo, že som bol asi jediný spevák, ktorý spieval jeho rečou. Keď ma v polovici koncertu ohlasoval, mal som pocit, že keď nebudem celý zo zlata, nemám na javisku čo hľadať. Niekoľkokrát ma aj nabádal, aby som mu niečo napísal. Urobil som to veľmi rád, no raz som vyniesol aparát aj so zvukovou kartou na balkón, pretože som dostal vnuknutie, že ho musím obetovať. Povedal som: ,Bože, tu ti obetujem tohto satana,‘ a zasypal som ho hydroxidom sodným a polial horúcou vodou. Zničil som všetko, čo v ňom bolo. Aj pesničku pre Karla,“ opísal, čo sa mu v hlave odohrávalo počas drogového pekla.

Len pusa

V súčasnosti mu je najväčšou oporou tridsaťdvaročný syn Kryštof, ktorého ešte ako batoľa ukázal aj vo svojom slávnom videoklipe O bláznech. Pôsobivý text k tomuto hitu mu napísal Eduard Pergner, otec moderátorky Terezy Pergnerovej, ktorá, ako je známe, bola rovnako ako Penk závislá od omamných látok. Všimli sme si ju aj v dave medzi fanúšikmi. „Keď mala Terezka asi jedenásť rokov, s Ivetou sme chodili k Pergnerovcom domov. Iveta bola pre ňu vtedy absolútna hviezda,“ vraciame sa do histórie. Patrí do nej aj neskoršie iskrenie medzi Penkom a Pergnerovou. „Len sme si dali nejakú pusu. Veľmi vážne to nebolo,“ prezradil spevák. Pergnerová ho dnes už vníma len ako kamaráta a umelca. „Michal je génius. Nevnímala som nič iné, len jeho. Prišiel, diktoval, cítil, bol úžasný. Žiadna troska. Práve naopak. Je to božie dieťa. Pri tom, aká hĺbka z neho vychádza, je šíriteľom dobrých veci. Mnohí interpreti by sa od neho mohli učiť,“ povedala nám významne po koncerte.