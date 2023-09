Milan Peroutka si pred časom zobral muža: Skúšal som to aj so ženami, ale…

Vo svojom mladom veku stretol lásku. Milan Peroutka si pred dvomi mesiacmi zobral muža. Skúšal to kedysi aj s dievčatami…

V susedných Čechách spôsobil umelec Milan Peroutka(33) pred dvomi mesiacmi šok. Aj liberálnejší susedia žili tým, že herec, spevák a moderátor si vzal za manžela muža. Oženil sa s partnerom Dominikom a zároveň priznal svoju sexuálnu orientáciu. S manželom sa za obdobie vzťahu v živote nepohádali a sú veľmi šťastní. Peroutka vystúpil aj v šou Jana Krausa.

Na svadbe im pršalo. "Ako sa hovorí. Keď prší, tak to znamená šťastie do ďalšieho spoločného života,“ zveril sa Blesku jeden zo svadobčanov. Milan Peroutka si vzal za muža syna boháčky a ich svadba bola veľkolepá.



Peroutka v šou Jana Krausa prehovoril o svojej nervozite, ale tiež o svojom manželovi. Fanúšikom už nič netají. "To hlavné je, že sem spolu šťastní, všetko ostatné je sekundárne. Ani sme sa ešte podprahovo nepovadili, čo je taký pred stupeň hádky,“ dodal Milan Peroutka s tým, že má s mužom harmonický vzťah.



V minulosti mal aj vzťahy so ženami. "Ja som to skúšal aj s dievčatami, ale takto je to naozaj lepšie,“ dodal na záver šťastný umelec. Po svojom coming oute si vydýchol. Konečne už nič nemusí skrývať. České celebrity na ich vzťah reagovali nesmierne pozitívne.