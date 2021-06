Keď uvidíte fotku mladej Libuše Šafránkovej s jej jediným synom v náručí, jedna vec všetkým vám hneď udrie do očí!

Slávna Popoluška Libuše Šafránková (†68) túžila po veľkej rodine, ale napokon bola rada, že jej osud doprial aspoň jediného syna Josefa (44). Ten sa jej a manželovi Josefovi Abrhámovi (81) narodil asi rok po svadbe. Hoci mal slávny herecký pár len jedno dieťa, ich syn im splnil sen o veľkej rodine, aj keď možno trochu inak, ako by si želali.

Vyštudovaný dokumentárny režisér Josef Abrhám ml. svojich rodičov zarmútil, keď sa rozviedol s prvou manželkou Denisou Grimmovou, s ktorou má dvoch starších synov Josefa (14) a Antonína (12). Slávni starí rodičia sa obávali, že nebudú môcť vídať svojich vnukov. To sa našťastie nestalo. Navyše vnuci slávneho hereckého páru zjavne po starých rodičoch zdedili nielen podobu, ale aj talent a už od detstva spoločne píšu scenáre a nakrúcajú filmy. Libuška mala svojim vnukom podľa ich slov dávať aj profesionálne rady, aby sa zdokonaľovali v "remesle".

Josef Abrhám mladší si neskôr založil druhú rodinu so Slovenkou Ľudmilou, s ktorou má ďalšie dve deti, dcéru Lauru a syna Benjamina. Libuška sa tak v posledných rokoch svojho života mohla tešiť nielen z vnukov, ale aj zo svojej jedinej vnučky, s ktorou si mimoriadne dobre rozumela, hoci, ako sama spomínala, dobre si rozumela so všetkými jej vnukmi. Ani nečudo, Libuška deti vždy milovala.

Keď sa Libuške narodil syn Josef, z materskej dovolenky sa jej vôbec nechcelo vrátiť do práce, tak veľmi ju tešilo, že je z nej mama. S jediným synom však slávna herečka zažila aj poriadne krušné chvíle. Malý syn veľmi vážne ochorel, mal vírusový zápal mozgu a Libuška sa veľmi bála o jeho život. Aby ho mohla častejšie navštevovať v nemocnici, vymyslela si, že bude chodievať deťom do nemocnice čítať rozprávky, a tak mohla byť častejšie aj so svojím synom.

Libuškin malý chlapček vtedy absolvoval dve lumbálne punkcie miechy, ale napokon sa z vážnej choroby dostal. Jeho maminka bola pre neho všetkým, a tak isto aj on pre ňu, a tak to bolo po celý ich život. Rodina bola pre Libušku na prvom mieste. Pozrite si v GALÉRII spoločnú fotografiu mladej Libuše Šafránkovej s malým synom v náručí. Všimli ste si to tiež?