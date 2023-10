Bývalá snúbenica politika Andreja Danka, moderátorka TA3 Simona Frantová sa už pochválila svojim novým partnerom v spoločnosti. Pozrite na tie zamilované pohľady!

Chvíľu to vyzeralo, že Andrej Danko (48) našiel ženu svojho života, no dnes je všetko inak. Bývalý predseda parlamentu sa v roku 2016 zahľadel do moderátorky spravodajskej televízie Simony Frantovej (34), ktorú v roku 2019 požiadal o ruku. Ich vzťah sa poriadne zamotal a k svadbe napokon nedošlo.

Opäť zamilovaná

Dnes je však jasné, že láska medzi Dankom a Frantovou je definitívne minulosťou. Hoci moderátorka na sociálnej sieti toho zo súkromia veľa neukazuje, v marci sa pochválila obrovskou kyticu, ktorú dostala na narodeniny. Teraz je zrejmé, že bol za tým nový muž.

Reportérovi PLUS 7 DNÍ sa podarilo poslednú júlovú nedeľu stretnúť moderátorku TA3 na rande s novým statným, holohlavým priateľom. Prechádzali sa ruka v ruke pri zámku v Pezinku a vyzeralo to, akoby sa z večere vybrali na prechádzku do priľahlého parku. Po ceste sa zastavili v aute, kde tmavovláske jej partner džentlmensky otvoril dvere a ona si z neho vybrala modré sako. Obliekla sa a pokračovali v prechádzke, držiac sa okolo pásu. Potom ešte raz nakukli do zámku, kam prichádzali ľudia na koncert, ale na ten nakoniec nešli. Miesto toho nasadli do auta a vybrali sa za iným programom.

To, že je moderátorka opäť zamilovaná, je z fotografií viac ako jasné, preto nás zaujímalo, kto je jej nový priateľ a ako dlho nový vzťah trvá. „Volá sa Andrej a je podnikateľ. Je to čerstvé, tvoríme pár iba chvíľu," priznala pre PLUS 7 DNÍ brunetka, ktorá sa so svojou novou láskou zoznámila cez priateľov. „Zoznámili nás spoloční známi na spoločenskej akcii," vysvetlila na záver.

V piatok, deň pred volbami, sa moderátorka objavila na premiére opery Nabucco v Slovenskom národnom divadle. Náš fotoreportér ju stretol pri príchode do budovy a nebola tam pracovne. Prišla nahodená v dlhých bordových šatách s bielou kožušinou na pleciach v spoločnosti nového priateľa Andreja, ktorý sa od nej počas večera nepohol ani na krok. Simona sa dokonca spoločnými zábermi s priateľom pochválila už aj na sociálnej sieti. Pozrite na tie zamilované pohľady!