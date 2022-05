Spomínate si na Zuzanu Bubílkovú? Z moderátorky s podrezaným jazykom je dnes babička a takto vyzerá, pozrite si foto!

Redaktorku a moderátorku Zuzanu Bubílkovú mnohí registrujú ešte z jej pôsobenia na Slovensku, keď v rozhlase uvádzala motoristickú reláciu Pozor, zákruta! Neskôr ju zase vnímali ako televíznu moderátorku. Po rozdelení Československa sa presťahovala do Prahy, kde žije dodnes. Zuzana sa aj tam uchytila v televízii, kde s Otakarom Černým († 77) moderovala reláciu Co týden dal.

Do povedomia sa dostala tiež aj spoluprácou s Miroslavom Šimkom. Ponuku na spoluprácu od neho dostala po tom, ako vyšla jej úspešná kniha Co kamery neviděly,. So Šimkom spolu pripravovali satirické programy s politickými témami. Tie si získali priazeň mnohých divákov, ale napríklad jej bývalý spolupracovník Ota Černý z toho nebol nadšený, podľa neho mala našliapnuté stať sa dobrou politickou komentátorkou a týmito estrádami túto možnosť znehodnotila. Zuzana neskôr presedlala na šoubiznis, moderuje reláciu s názvom Bez urážky a je spokojná. Ani sa nechce veriť, ale oslavuje už sedemdesiate narodeniny.

Zuzana Bubílková to však v osobnom živote rozhodne nemala ľahké. Cudzina jej vzala dvoch najbližších mužov. Jej manžel ešte pred prevratom emigroval, ona potom zostala sama s malým synom, prišla o prácu aj o ďalšie, ešte nenarodené dieťa. A keď jej syn dospel, odišiel študovať do Spojených štátov, kde aj zostal a usídlil sa v Los Angeles. Tam pracuje ako automobilový dizajnér a už z nej stihol urobiť aj babičku. Zuzana sa teda teší z osemmesačného vnuka.

Pred rokmi Zuzana bojovala s rakovinou štítnej žľazy, dokonca už bola zmierená so smrťou, ale napokon všetko dobre dopadlo. Veľmi sa obávala chemoterapie, lebo videla, čo to urobilo s jej parťákom Miroslavom Šimkom, ktorý rakovine podľahol. Na agresívnu chemoterapiu nakoniec nedošlo, Bubílkovú vyliečil rádioaktívny jód. "Dnes už som zdravá ako repa, vyhýba sa mi aj nevinné prechladnutie alebo chrípka," teší sa Zuzana. A ako sa udržuje v kondícii? Veľa chodí pešo a každé dva mesiace ide na injekciu vitamínu C, vraj jej to veľmi pomáha. Asi áno, lebo pozrite, ako dobre vyzerá.