Uprimné vyznanie lásky módneho návrhára Osmanyho Laffitu (58) svojmu belgickému manželovi prišlo v deň, kedy sa pred tridsiatimi rokmi zaľúbili a neskôr vzali.

Módny návrhár Osmany Laffita oslávil okrúhle výročie vzťahu so svojím belgickým manželom Guyom P. Gheysensom. Ten v ňom rozpoznal talent, investoval do neho čas, peniaze a po jeho boku stál, keď pôvodom Kubánec žijúci v Prahe predstavil vlastnú značku a prvý módny dom.



„Ďakujem Bohu, že ťa pred 30 rokmi postavil na moju cestu, aby som po tvojom boku mohol kráčať až do posledného dňa života. Milujem ťa,“ napísal Laffita cez víkend v deň ich výročia a pridal niekoľko svadobných fotografií. Pár tvorili dlhých 21 rokov a 2. októbra 2014 si povedali áno v Belgicku.