Moja krasotinka! Tak nazývala Ivanu Trump jej mama: Na FOTKÁCH z mladosti by ste ju nespoznali

Dcéra Marie Zelníčkovej (95) Ivana Trump (†73) vyzerala v detstve a mladosti celkom inak, ako si ju pamätáme z neskorších rokov.

Keď uvidíte dávne fotky Ivany Trump, vtedy ešte Zelníčkovej, ani by ste nepovedali, že je to ona. Od detstva to bola pekná dievčina, napokon, veď aj mala byť po kom, stačí, keď si pozriete svadobné foto jej rodičov Miloša a Marie. Ivane mama hovorievala "moja úspešná krasotinka".

Ivanu Trump každý poznal ako blond krásku a svetáčku, ktorá si pred rokmi ulovila amerického boháča a neskoršieho prezidenta USA Donalda Trumpa. Od detstva lyžovala, v mladosti sa venovala aj modelingu. Jej bývalá spolužiačka zo základnej školy Jarmila Trávníčková o nej však prezradila aj iné zaujímavé veci.

S vtedajšou Ivanou Zelníčkovou chodila do základnej školy celých deväť rokov. Ako prezradila pre portál Blesk.cz, Ivana bola ako žiačka veľmi usilovná a ambiciózna, nielen lyžovala, ale neskôr sa venovala aj modelingu. A hoci Ivanu každý pozná ako blondínu, jej spolužiačka o nej prezradila, že pôvodne je tmavovláska, v detstve a mladosti mala krásne husté tmavohnedé vlasy s ofinou.

Ambiciózna Ivana Zelníčková krásu zdedila po obidvoch svojich rodičoch. Narodila sa 20. februára 1949 do rodiny zlínskeho architekta Miloša Zelníčka a jeho manželky Marie. Obaja spolu tvorili krásny pár, veď pozrite ich svadobné foto. Hneď budete mať jasné, po kom zdedila Ivana podobu.

Ivanu viedol k športu najmä jej otec, ktorého jej závideli všetky spolužiačky zo základnej školy vo vtedajšom Gottwaldove. Ani nečudo, keď uvidíte, ako vyzeral. Bol veľký športovec a s Ivaninými spolužiakmi chodil všade na výlety. Ivana už v rannej mladosti vedela, čo chce a otec ju všemožne podporoval, tak v športe, ako aj vo vzdelávaní.

V Prahe mladá Ivana študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu na Karlovej univerzite. V tom čase sa okrem športu - lyžovaniu venovala už aj modelingu a svoje tmavé vlasy si odfarbila na blond. A zrejme sa jej táto zmena oplatila, Ivana sa tak stala omnoho atraktívnejšou a dokázala sa presadiť aj za "veľkou mlákou".