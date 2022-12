Ide im karta! Zdá sa, že v rodine Moniky Bagárovej sa konečne schyľuje k svadbe...

Tento rok sa pre speváčku Moniku Bagárovú nezačal práve najlepšie, no jeho záver jej vyšiel viac než dobre. Po tom, čo sa Monika Bagárová rozišla s otcom svojej dcéry Rumie Makhmudom Muradovom, prežívala neľahké obdobie. Hoci sa dvojica snažila, najmä kvôli ich spoločnej dcére, dať svojmu vzťahu druhú šancu, dokonca spolu absolvovali luxusnú dovolenku v Dubaji, napokon prišiel definitívny rozchod. Monika tak rovno mohla zabudnúť na to, že si raz oblečie svadobné šaty či prípadne svojej dcére Rumii zaobstará súrodenca.



No tento rok sa ešte nestihol skončiť, a už je všetko inak. Nedávno sa prevalilo, že speváčka už nejaký čas má po svojom boku nového muža, karlovarského podnikateľa Leonarda Lekaja (31). Monika sa svojou láskou ani netají: „To je v poriadku, nemám potrebu niečo tajiť. Ale ani sa nechcem vyjadrovať nijako zvlášť detailnejšie, chcem si nechať svoj súkromný život pre seba. Vyhovuje nám to takto. Jediné, čo k tomu poviem, je to, že sme zamilovaní a je nám krásne. Každý si to zaslúži,“ uviedla speváčka pre portál extra.cz.



Čím si Moniku získal jej nový muž? „Oboch ich s Monikou spája silná viera v Boha a rovnaké životné hodnoty. Navzájom sa podporujú v práci a Leo bol tým prvým, komu Monika púšťala piesne zo svojej novej dosky Silnější. Veľmi si vážila jeho pripomienky a názory,“ prezradila Blesku kamarátka speváčky, ktorá vzťahu s podnikateľom Leonardom Lekajom (31) veľmi fandí! „Je krásne ich pozorovať, keď sú spolu. Správa sa k nej ako k princeznej,“ dodala kamarátka. A to nie je jediná dobrá správa. V ich rodine sa zrejme schyľuje k svadbe.



Monika totiž na sociálnu sieť zavesila spoločné fotky svojich rodičov a k nim pripísala takýto text: "Mamka dnes oslavuje 47 narodeniny. A otec ju po 30 rokoch spoločného života požiadal o ruku. No tak budúci rok bude svadba," napísala šťastná Monika. …



Monikin príspevok vyvolal búrlivé reakacie, jej rodičov všetci zahrnuli gratuláciami. Monikiným rodičom hneď blahoželali Ben Cristovao, Patrícia Pagáčová, Markéta Konvičková, Karin Haydu, Veronika Nízlová a mnohí ďalší známi aj neznámi... Všetci sa zhodli na tom, že po 30 rokoch sa rozhodnúť pre svadbu, to je skutočne pravá láska. Monika má vo svojich rodičoch krásny vzor, ostáva veriť, že aj jej to v láske tiež konečne vyjde...