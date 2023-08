Zosnulého muzikanta si rodina, priatelia, kamaráti a spolupracovníci uctili množstvom kvetín.

V brandži neexistoval človek, ktorý by Vaša Patejdla nemal rád. A tak to vyzeralo aj na poslednej rozlúčke zosnulého muzikanta v Prahe. Mnohí prišli osobne, no do kostola v Strahovskom kláštore na pražskom Brěvnove sa všetci nezmestili. Napriek tomu rakvu kultového slovenského muzikanta obklopilo množstvo kvetín.

Obrovský veniec z bielych ruží doniesli kamarátovi elánisti na čele s Jožom Rážom a Janom Balážom. Na milovaného kamaráta však nezabudli ani dve veľké divy českej a slovenskej populárnej hudby. Helena Vondráčková mu darovala veniec z pestrofarebných kvetov a Marika Gombitová poslala klasické červené ruže s nápisom "Zbohom, Vaško".