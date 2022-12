Musela to zo seba dostať! Brodská o otčimovi Hanzlíkovi: Nikto by nečakal, že... FOTO ako dôkaz

Tereza Brodská (54) mala ťažké dospievanie. Jej mama Jana Brejchová (82) sa vtedy rozvádzala s jej otcom Vlastimilom Brodským († 81), a keby len to! Dôvodom ich rozchodu okrem iného bol aj jej vzťah s o 8 rokov mladším fešným hereckým kolegom Jaromírom Hanzlíkom (74). A hociodvtedy prešli roky, Tereza na svojom otčimovi nenechala nitku suchú.

Herečka zalovila v rodinnom archíve a našla zopár unikátnych záberov z ich "rodinného" života, ktoré o Hanzlíkovi naozaj veľa vypovedajú, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Tereza s odstupom rokov už berie veci s humorom, ale... „Naše prázdniny s Jaromírom Hanzlíkom! Stan bol na prespanie len pre tých, ktorí nehnevali!!!! Ale spätne na to spomínam rada! Teraz som sa dozvedela, že o Jaromírovi točia dokument. A čo čert nechcel, volali mi z produkcie, že Jaromír by si prial, aby som tam niečo tiež povedala!! P.S Ale klamala by som, keby som povedala, že ma to nepotešilo! Aby však chudák neľutoval,“ napísala pred časom na sociálnu sieť herečka a pridala fotky z archívu, ktoré fotil sám Hanzlík.

Vianoce majú čarovnú moc a dokážu napraviť aj pred rokmi pokazené vzťahy. Dôkazom je najnovšia fotka Terezy Brodskej, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. K nej Tereza pripísala všetko vysvetľujúci text: "Chcela som tu mať nejakú vianočnú fotku pri stromčeku!! Staršiu. Pretože súčasné s ohľadom na svojich blízkych nedávam, lebo to nemajú radi a ja to rešpektujem!!! A vyskočila na mňa len táto jediná. Tak ti chcem napísať," takto verejne oslovila Tereza svojho otčima.

"Nech už sme spolu zažili čokoľvek, dobré aj horšie veci, spomínam na tých pár rokov s tebou rada! Naozaj s tebou nebola nuda! A možno aj vďaka tvojim prísnym výchovným metódam (pravda je že som v tej dobe bola tiež v ťažkej puberte) som samostatná, nezávislá a asi nie tak úplná kra..a! V divadle som ťa absolútne zbožňovala a naše spory boli v tej chvíli zmazané! Tvoj Zločin a trest, Revízor, Cyrano bol herecký koncert," vystrúhala mu Tereza poklonu. "Ďakujem ti, že si ma aj ty chválil za niektoré moje divadelné roly a že sme dokázali o tom porozprávať aj celú noc! Takže teror neteror. Bol si moja dobrá škola a za to ti, Jaromír, ďakujem. Pusu, Terka! Rada ťa mám ... aby si vedel, ty jeden !!! Pekné Vianoce!"