Nadšené fanúšičky píšu Dare: Konečne poriadny chlap! A čo Rytmus? Aha, čo urobil. To vážne?

Fanúšikovia Dary Rolins sa tešia z toho, kto zaplnil miesto po jej boku. Ale aha, čo si všimli!

Keď sa prevalilo, že Dara Rolins už nie je sama a jej novým partnerom je slávny futbalista Pavel Nedvěd, speváčka si povzdychla, že teraz všade všetci riešia ich vzťah. Možno to tak je a možno Dara so svojou novou láskou teraz naozaj "vyskakujú z každej konzervy", ale nie je to až také horúce, ako by sa na pohľad zdalo. Našlo sa totiž aj dosť tých, ktorým sa táto mega novinka vyhla.

V každom prípade, väčšina tých, ktorí túto správu zaregistrovali, Dare a jej partnerovi ich vzťah skutočne úprimne prajú. Dare na sociálnej sieti písali najmä ženy, tie jej nový vzťah veľmi prajú, pretože si ho podľa nich zaslúži a na druhej strane, určite si nezaslúži, aby zostala sama. Dare na sociálnej sieti svoju radosť z jej nového vzťahu vyjadrili nielen jej fanúšičky, ale aj viaceré známe tváre z českého a slovenského šoubiznisu, a srdiečka jej takto poslala aj jej mama Zlatica.

Dare však nepísali len ženy, ale aj jej fanúšikovia muži. Všetci sa však svorne zhodujú, že s Pavlom k sebe pasujú a Dara má konečne po boku poriadneho chlapa. "Dara, ak je pravda, čo som sa dnes dočítala, že randíš s Pavlom Nedvědom, tak zo srdca blahoželám. Konečne poriadny chlap, ktorý sa k tebe hodí. Veľmi ti to prajem a veľa šťastia," napíslala Dare fanúšička Monika.

A páni boli ešte priamejší. Tí jej otvorene napísali, že tento jej partner je lepší, než tí predtým, nemohla si podľa nich vybrať lepšie. Fanúšik Tomáš jej to napísal celkom na rovinu: "Darina, ja viem, že by sa nemalo porovnávať. Ale konečne si našla sympatického chlapka, žiadny frajirek. Proste borec na pohľad, ktorý si to nemusí dokazovať drsným výrazom tvrďaka. Rytmus je šašo."