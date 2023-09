Piatok patril v Nákupných maniačkach Nore Kabrheľovej. Svojmu ostrému jazyku a povesti nezostala nič dlžná.

Tento týždeň prijala druhé pozvanie do Nákupných maniačok Nora Kabrheľová. Svoje módne zručnosti predviedla v posledný deň súťaže. Pokiaľ sa dostala na rad s výberom oblečenia, tak sa toho stihlo pred i za kamerami zomlieť veľmi veľa. Súťažiaca Karolína sa predstavila hneď na úvod týždňa. Hodnotenie jej outfitu si však vzala až príliš osobne a svojim sokyniam vyhlásila tichú vojnu.

Kritika šatníka od poroty i kolegov

Od tohto momentu prebiehali medzi päticou škriepky, ktoré neboli po vôli ani samotnej Nore. Občas do toho vstúpila svojou vtipnou hláškou, ale posledný deň ich už nemal kto krotiť. Pokiaľ Kabrheľová nakupovala, zvyšná štvorica sa stihla opäť pohádať, ohovoriť a intrigovať medzi sebou.

Nora priniesla do štúdia niekoľko kúskov zo svojho šatníka. Porotcovia Marián Hornyák a Ema Fajnor mali z jej oblečenia zmiešané pocity. Kritizovali jej vzorovo výrazné legíny, kabelku s priveľmi veľkou značkou a najviac sa zasmiali na háčkovaných šatách.

Kabrheľovej šatník nešetrila ani súťažiaca Vanessa, ktorá dokonca jedno z jej tričiek odhodila na zem. „Keby som si mala vybrať, tak viac nosím Šarikine veci ako Norine,“ povedala posmešne. Ktovie, čo na toto správanie povie Norika, keď si pozrie vysielanie v televízii. Jej najväčšia konkurentka Karolína mala opačný názor, kvôli čomu sa všetky štyri opäť pochytili. Pondelková súťažiaca potom Nore nezabudla zažalovať, kto ju najviac kritizoval. Zrejme si tak chcela u nej šplhnúť.

Šaty ju stáli neskutočné peniaze

Nora si na nákupy prizvala influencerku Júliu Švehlovú. Obe si veľmi sadli a v obchodoch sa dobre zabavili. Na Instagrame to potom potvrdila i samotná Júlia. Bývalá podnikateľka si zaspomínala aj na svoju nakupovaciu mániu z minulosti. Vtedy by jej mohol konkurovať skutočne len málokto. „Bola som schopná minúť na šaty strašne veľa. Strašne veľa a načo to budem hovoriť? Aby niekoho trafil šľak? Všetky veci mi rozkradli. Mala som len to, v čom som vyšla z basy,“ posťažovala sa pred kamerami.

Dnes už do obchodov chodí len veľmi nerada. Bolia ju vraj nohy, tak ju už nebaví prehrabávať sa oblečením. Dôkazom bolo aj jej rýchle nakupovanie pred kamerami. Hlavný outfit našla hneď v prvom obchode a minula na to 220 eur. Najviac potom zaplatila za značkové okuliare za 142 eur, ktoré dostala s výraznou zľavou. Nezabudla ani na Šariku, ktorej kúpila štýlový obojok.

Noru nakoniec pochválili súťažiace i porotkyňa Ema Fajnor. Veľmi sa im páčil najmä overal a celkové zladenie outfity. Všetky jej však spoločne vyčítali, že nesplnila hlavné zadanie a jej oblečenie nevyzeralo ako na metalový koncert. Takže napriek toľkým pochvalám dostala málo bodov a skončila až na štvrtom mieste. Veľkú úlohu v tom zrejme zohrala taktika, keďže od dvoch súperiek dostala veľmi málo bodov. Na Eminu otázku, či je s výsledkom spokojná, Nora odvetila, že jej je to úplne jedno. Všetku kritiku vysmiala a na konci relácie sa k tomu odmietla vyjadrovať na kameru. Ako totiž poznamenala, to najdôležitejšie je, že má metal v hlave.