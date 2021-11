Nečakané priznanie vdovy Ivany: Karel Gott to okrem nej 20 rokov ťahal aj s touto ženou, FOTO!

Karlovi Gottovi a jeho Ivane to spolu vydržalo rovných dvadsať rokov. Lenže teraz Ivana prehovorila aj o inej žene, s ktorou...

V súkromnom živote Karla Gotta bolo veľa žien, a mohol si vyberať. Maestro sa dlhé roky nechcel viazať, okrem iného aj preto, aby neprišiel o svoje fanúšičky. Verejnosti preto zatĺkal, keď sa neplánovane stal otcom svojej prvorodenej dcéry Dominiky. O tej sa verejnosť dozvedela, až keď mala dievčina deväť rokov. A neskôr k nej pribudla ešte druhorodená dcéra Lucie.

Napokon sa jeho osudovou ženou stala bývalá zdravotná sestra Ivana Macháčková, z ktorej ako jedinej urobil pani Gottovú, a spolu vydržali na Gottove pomery neuveriteľných dvadsať rokov. Hoci Ivanu mnohí obviňovali z toho, že je zlatokopka, po tom, ako obetavo sa o Karla Gotta starala v posledné roky jeho života, kedy ochorel na rakovinu, aj tí, ktorí ju nemali v láske, sa pred ňou sklonili. Nemala to ľahké a nebolo jej čo závidieť.

Po smrti Karla Gotta sa Ivana stiahla do úzadia a až teraz, dva roky po jeho odchode sa objavila na verejnosti. Vždy však išlo o podujatia spojené s odkazom jej zosnulého manžela, či už to bola premiéra dokumentu Karel alebo o vydanie jeho autobiografickej knihy Má cesta za štěstím.

Ivana po dvoch rokoch vyzerala veľmi dobre a oddýchnuto, a prejavila aj zmysel pre humor. Nedávno sa výnimočne zúčastnila aj na krste albumu dvoch českých spevákov, Jana Smigmatora (35) a Dagmar Sobkovej (40), ktorá si hovorí Dasha. A aj tu sa našlo spojivko s jej zosnulým mužom. Na albume totiž s dovolením Ivany Gottovej použili dávnejšiu nahrávku hlasu Karla Gotta.

Vdova Ivana prítomným vysvetlila, že jej manžel oboch spevákov považoval za talenty, ktoré obdivoval, a rovnako aj Ivana. Tá podotkla, že ju so speváčkou Dashou spája ešte jedna vec. S obidvomi to Karel vydržal ťahať 20 rokov. S Ivanou vo vzťahu a so speváčkou Dashou v práci. Dasha s Karlom Gottom totiž 20 rokov spolupracovala ako vokalistka.