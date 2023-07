Bývalý politik sa chce druhýkrát oženiť.

Chvíľu to vyzeralo, že srdce Daniela Krajcera (53) získa speváčka Martina Schindlerová. Až príliš často sme ich stretávali v jednej spoločnosti, no cez pandémiu, keď sa svet uzavrel do domácností, si každý našiel inú spriaznenú dušu. Len blízke okolie vedelo, že bývalý minister kultúry randí s niekdajšou vicemiss Barborou Palovičovou (36). Blondínu, ktorá v minulosti plnila naše titulky, požiadal už o ruku.

Tohtoročná jánska vatra bola naozaj magická, hlásal koncom júna Daniel Krajcer. S priateľmi na vidieku organizuje jánsku noc a pri tradičnom rituáli ho naposledy sprevádzala pekná blondína, pred ktorou nečakane pokľakol. „Áno, zasnúbil som sa so svojou priateľkou,“ potvrdil pre PLUS 7 DNÍ, keď sme sa o čarovný moment začali zaujímať.

Moment pred zásnubami. Daniel Krajcer sa na snímke chystá pokľaknúť pred partnerkou. Zdroj: INSTAGRAM/danielkrajcer

Barbora „možno niečo tušila“, ale predsa len stratila slová. „Nejaká emócia určite bola, takže neviem, či povedala áno hneď, ale bolo to milé,“ doplnil bývalý politik, ktorý už raz ženatý bol. Ako to vyzerá na Krajcerovej chalupe, si pozrite TU.



Rozviedol sa pred vyše desiatimi rokmi, z prvého manželstva má dnes dospelú dcéru Terezu a vychováva aj syna Daniela Michala, ktorého matkou je moderátorka Helena Hupková. Do chomúta vstúpi teda druhýkrát, kedy a za akých okolností, však netuší. „Svadba bude určite na Slovensku, ale detaily sme neriešili,“ prezradil.

