Spevák potvrdil, že sa mu po troch rokoch rozpadlo manželstvo.

Spevákovi Samovi Tomečkovi (37) sa rozpadlo manželstvo, čomu sa mnohí nečudujú. Vzťah so Sophiou mal od začiatku veľmi rýchly spád. Pár sa zoznámil krátko po tom, čo sa bývalý superstarista rozišiel s predchádzajúcou partnerkou, a do roka prišli prekvapivé zásnuby. Po honosnej svadbe v septembri 2020 tvorili naoko šťastnú a stabilnú dvojicu. Všetko však bolo inak, pretože v súkromí prechádzali veľkou krízou. Ako informoval Nový Čas, po troch rokoch manželstva vyvrcholila rozvodom.

Nebola v tom tretia osoba

Informácie o krachu manželstva potvrdil aj samotný spevák. „Ahojte priatelia, keďže sa začali objavovať správy z môjho súkromia, rozhodol som sa napísať jedno spoločné vyjadrenie ohľadom nášho manželstva. Už dlhší čas žijeme oddelene, zmenili sa nám priority v živote, a preto sme sa po vzájomnej dohode rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Zostávame však priateľmi. Príčinou nášho rozchodu nebola tretia osoba. Ďakujeme za rešpektovanie nášho súkromia,“ napísal Samo Tomeček na sociálne siete s dôvetkom, že to je jeho „jediné vyjadrenie na túto tému“. Bližšie informácie o rozchode doteraz médiám neposkytla ani Sophie.

Čo bude s ich domom?

Nie tak dávno Tomečkovo manželstvo vyzeralo ako z rozprávky. Obaja intenzívne pokračovali na dokončení domu, do ktorého sa plánovali čo najskôr presťahovať. Samo aj Sophie mali k nemu veľmi silný citový vzťah. Spevák sa podieľal na jeho budovaní, koordinoval všetky práce a dokonca pri niektorých úkonoch i priložil ruku k dielu.

V rozhovore pre Nový Čas v roku 2019 povedal, že už pomaly odrátavajú dni, kedy sa tam môžu presťahovať. Zatiaľ čo on mal na starosti realizáciu celej stavby, jeho vtedajšia snúbenica Sophie sa postarala o výber zariadenia. Podľa speváka mala na to lepší cit a dokázala vďaka tomu lepšie zladiť detaily v interiéri. Výstavba nového domova bolo preto srdcovou záležitosťou oboch partnerov a po rozpade vzťahu teda prišla na pretras aj citlivá téma delenia majetku.

Tomeček zrejme hovoril o nehnuteľnosti v Borskom Mikuláši, ktorú si zaobstaral ešte ako slobodný muž v roku 2015. Lepšie povedané, o nehnuteľnostiach. Dvor tam obkolesujú rôzne budovy - 2 rodinné domy, jeden rekreačný domček a ďalšie menšie stavby. Všetko je písané iba na speváka a keďže pozemok s nehnuteľnosťami nadobudol ešte pred uzavretím manželstva, jeho bývalka by nemala mať na nič nárok. Ak teda so Sophiou nedospeli k inej dohode.

Bývalá mu pomohla rozbehnúť kariéru

Hviezda prvej série Superstar nemá v láske šťastie. Samuel Tomeček predtým tvoril sedem rokov pár s dizajnérkou Kristínou, ktorá pracuje taktiež ako manažérka rôznych umelcov. Na začiatku kariéry pomáhala aj priateľovi. Vďaka svojej šikovnosti a jeho talentu sa zo začínajúceho speváka stala veľká hviezda. Kamaráti i fanúšikovia preto už netrpezlivo očakávali, kedy bude mať tento promi párik konečne svadbu.

Namiesto zásnub však prišla tvrdá realita. Samo a Kristína sa po siedmych rokoch vzťahu nečakane rozišli. Tak ako bleskovo prišli informácie o ich rozchode, rovnako rýchlo sa obom podarilo nájsť nových partnerov. Už po troch mesiacoch sa Tomeček verejne chválil Sophiou a jeho bývalá v rovnakom čase našla lásku u priateľa Denisa.

Samo Tomeček, Kristy Zdroj: Emil Vaško

Kristína sa kvôli ich vzťahu trápila

Samo sa počas celej kariéry snaží chrániť súkromie. Preto ani o rozchode s Kristínou nechcel poskytovať veľa informácií. Rovnakého hesla sa držala aj jeho bývalá priateľka. Pre mnohých bolo teda prekvapením, ako úprimne raz prehovorila o psychických problémoch, ktoré mala počas vzťahu s bývalým Superstaristom.

V čase ich prvého randenia sa začali viac riešiť sociálne siete a negativita, ktorú so sebou prinášali. Kristína vtedy urobila chybu v tom, že až priveľmi riešila všetky komentáre ku ich vzťahu. Dokonca niekedy s týmito neprajníkmi komunikovala, čo ešte viac zhoršilo celú situáciu. Nakoniec to dospelo do momentu, keď sa takouto kritikou trápila až priveľmi a musela kvôli tomu vyhľadať odbornú pomoc.

„Úplne na začiatku som sa dokonca zapájala, mala som takú potrebu zastať sa seba samej, ale postupom času to prešlo. Dnes by som to však už nerobila, ale človek sa učí na vlastných chybách. Malo to na mňa však veľmi negatívny vplyv, skončila som aj na antidepresívach a to je skúsenosť, ktorú môžem posúvať ďalej tej mladšej generácii. Nie je to príjemné, ale treba o tom rozprávať,“ Kristína sa minulý rok posťažovala v rozhovore v Teleráne. Odhalila tak ťažkosti, ktoré prežívala vo vzťahu len kvôli tomu, že bol Samo v tom čase na vrchole slávy.