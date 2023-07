Vizážistka Lucia Lucid Sládečková žila dlhé mesiace na opačnom konci sveta. „Život tam nebol vôbec ľahký," vravela. Teraz sa rozhodla opäť pre obrovskú zmenu.

Naša najznámejšia mejkap artistka a influencerka Lucia Sládečková (39), ktorej nepovie nikto inak ako Lucid, je vášnivou cestovateľkou. Zamilovala sa do populárnej exotickej destinácie - Thajska, kde sa rozhodla zapustiť korene. Kúpila tam rozľahlú vilu, kde niekoľko mesiacov žila. Dcéra Lýdia, ktorá vo februári oslávila šesť rokov, na ostrove Koh Samui začala predčasne navštevovať aj základnú školu. Nie je to lacný špás, priznala nám Lucid, ktorá uvažovala v Ázii žiť natrvalo, ale jej plány sa však nedávno zmenili.

Zamilovala sa, ale...

Napriek tomu, že je Lucia slobodnou matkou, vie sa obracať a nedávno si v thajskej oblasti Lamai na ostrove Koh Samui kúpila rozsiahlu vilu s plochou 400 štvorcových metrov, s troma spálňami a vonkajším bazénom. Thajsko si mejkap artistka zamilovala údajne preto, že ďaleko od domova pociťuje slobodu a voľnosť. Ešte donedávna hrozilo, že s dcérou Lydkou a mamou Lýdiou sa do Thajského kráľovstva natrvalo odsťahujú. „Tu sú ľudia úžasní, skromní, vďační, zatiaľ som v Thajsku veľmi šťastná,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ v marci tohto roka.



Vizážistka bola ohromená, ako to v krajine, známej vďaka tisícom ostrovov, funguje. „Nikoho nezaujíma, ako vyzeráte, neriešia vás, je to príjemné pre psychiku. Ostrov je očarujúci, všetko je zelené. Zamilovala som sa do tohto miesta.“

Teraz je však všetko inak. Pred mesiacom sa Sládečková spolu s rodinou vrátila na Slovensko a doslova šokovala svoje okolie ráznym rozhodnutím. Luxusnú vilu s dvoma apartmánmi v Ázii predáva. „Chceš nehnuteľnosť v Thajsku? Keďže čas plynie a mne sa menia plány, predávam dom na ostrove Koh Samui. Nehľadajte otázky, či sa niečo stalo. Nič sa nedeje, len mením plán, u mňa normálne," tvrdila vizážistka, ktorá sa ponúkla, že novým majiteľom by s chodom vily vedela pomôcť. „Pýtate sa ma, či vilu niekto spravuje, kým ste mimo Samui. Vždy je viac možností. Jednou z nich môžem byť aj ja, keďže dom milujem, môžem stále fungovať ako manažér a vilu obsadzovať," ozrejmila potencionálnym kupcom.



Lucid predáva svoju vilu v Thajsku. Zdroj: Instagram/lucidstyle_official

Malá sa učila po thajsky



Keď dievčatá bývali na ostrove, tak Lyd­ka začala navštevovať aj miestnu školu. „Na Slovensku som jej platila veľmi dobrú škôlku, kde hovorila po anglicky, ale v Thajsku patrí podľa veku do školy. Je veľmi šikovná, a preto som sa rozhodla dať ju do prvého ročníka a myslím si, že som urobila dobre,“ priznala nám slobodná matka Lucid, ktorá nechcela, aby jej dcéra sedela iba doma a celé dni sa nudila. „Urobila som to podľa mňa férovo. Ja si riešim svoje a Lydke prebieha výučba v anglickom jazyku, ako to bolo doposiaľ aj v škôlke na Slovensku. Okrem toho sa učí španielčinu, ktorú mala aj na Slovensku. A tu začala ešte s thajčinou. Je to také hravé a po troške, čo je úplne v poriadku.“

Nájsť kvalitnú školu v cudzine podľa Sládečkovej nie je ťažké. „Vygooglite si aj nemožné a takisto mi pomohli miestni. Každý si musí zhodnotiť, či je škola vhodná pre jeho dieťa a či to finančne utiahne,“ upozorňuje našincov. V zariadení, ktoré navštevovala jej dcéra, vyučujú britským systémom a stojí zhruba 5 tisíc eur ročne. „Na ostrove je aj zopár iných škôl, ale rozhodla som sa pre túto, lebo je kvalitná a nachádza sa blízko nášho domu, nemusíme dlho cestovať,“ prezradila vizážistka hlavné atribúty výberu. Okrem toho si prečítala množstvo recenzií a mala pohovor s riaditeľom školy, ktorý jej ukázal priestory. Tie ju ohromili.



Život nie je ľahký

Lydka nastúpila do zariadenia uprostred školského roka, keď ostatné deti boli s výučbou popredu. „Nehovorím, že to má ľahké, to vôbec nie, pretože život nie je ľahký. Ale do toho pekne vhupla. Našťastie, rýchlo si na­šla kamarátov a majú aj výbornú pani učiteľku,“ priznala nám vtedy Lucid, ktorá dcéru doma na vstup do školy pripravovala. „Pán riaditeľ nám sľúbil, že dohliadne, aby to zvládla. A ak nie, môže sa vrátiť do škôlky, ale zatiaľ je to v poriadku,“ vravela rodená Martinčanka hrdo. Na tamojšiu medzinárodnú školu nedá dopustiť. „Nie je thajská, kam chodia iba domáci, ktorí majú trocha inú výučbu. Toto je medzinárodné zariadenie, kam môže chodiť každý, kto príde na ostrov a ujde sa mu voľné miesto.“ Ak ostanú dievčatá na Slovensku, v septembri zrejme bude navštevovať niektorú z tamojších škôl.