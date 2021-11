Ewa Farna je v ostatnom čase samé prekvapenie, fanúšikovia nevychádzajú z údivu.

Len nedávno sa Ewa Farna na sociálnej sieti pochválila fotkou, ktorou takmer zborila internet. Pri príprave novej platne totiž absolvovala Ewa aj fotenie a jeho výsledkom bola aj takáto sexi fotka.

Ewe odvaha rozhodne nechýbala, tou fotkou fanúšikom vyrazila dych. Speváčka k fotke pripísala len stručné: „Pozdrav z najnovšieho fotenia. Z cyklu ‚Natlačili ma do veľkosti 36’.” Fanúšikovia Ewu, oblečenú v priliehavom pletenom komplete s odhaleným bruchom, zahrnuli množstvom pochvalných komentárov a ocenili, že sa dokáže brať taká, aká je. Pre mnohé ženy a dievčatá, ktoré tiež majú bujnejšie krivky, sa tak stala inšpiráciou. A poklonu jej vysekali aj kolegyne zo šoubiznisu, pre ktoré je Ewa takto TOP HOT.

Teraz je však už opäť všetko inak. Ewa sa na sociálnej sieti pochválila novou fotkou, ktorou fanúšikov priviedla do vytrženia. Odhalila totiž nečakané tajomstvo. "Ako som sľúbila - tu je tracklist a zadná strana dosky UMAMI.Toto “dieťa” v podobe albumu sa zrodí so začiatkom decembra. Potom ako je vidieť, je na ceste aj ďalšie. Neviem zatiaľ ako bude znieť, ale je jasné, že to bude veľká srdcovka," napísala Ewa a fanúšikom rovno ukázala aj tehotenské bruško.

A aby toho nebolo málo, Ewa prišla s ďalšou novinkou. "Superstar, v ktorej som debutovala ako historicky najmladšia porotkyňa, tento rok oslavuje 10. ročník. Chystajú sa 4 finálové živé prenosy. A ja, pri vydaní dosky UMAMI a oslavujúc 15 rokov na scéne, ich budem moderovať. Vidíme sa a počujeme sa! Držte palce," prezradila Ewa fanúšikom.

Jej skalní samozrejme hneď zareagovali s tým, že prenosy budú sledovať, najmä kvôli nej. A potešil sa aj Leoš Mareš, ktorý Ewe polichotil, že je úžasná a bude skvelá, skrátka, je to podľa neho dobrá voľba.