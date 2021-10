Nemá to ľahké! Bagárová po prvý raz o rozchode s Muradovom: Na rovinu povedala, ako to je!

Monika Bagárová to vôbec nemá ľahké, pracovne je v jednom kole a v súkromí...

Monika Bagárová sa rozhodne nenudí. Ako mladá pred rokmi zahviezdila v speváckej súťaži. Po nej na rozdiel od mnohých iných "nezapadla prachom" e teraz sa vrátila "na miesto činu", teda opäť je v SuperStra, ale tentoraz ako porotkyňa. Pracovne sa jej darí, naozaj sa nemôže sťažovať. Zato v súkromí...

Spočiatku to vyzeralo, že Monika má smolu v láske, keď jej skrachovalo niekoľko vzťahov. Neskôr sa jej to podarilo prekonať a priznala, že je šťastne zamilovaná. Jej fanúšikovia však zostali v šoku, keď im prezradila, kto je jej vyvolený. Rozhodne to nebol nikto zo šoubiznisu. Monika sa totiž zamilovala do známeho a úspešného MMA zápasníka Makhmuda Muradova, s ktorým sa podľa jej slov poznala už dlhšie.

Monika od začiatku na svoju novú lásku spievala samé chvály. Podľa nej, hoci je to tvrdý bojovník, vie byť romantický. Navyše je rodinne založený a vždy ochotný pomôcť iným. Monika sa vyznala, že jej s ním je krásne a priala by si, aby už boli spolu navždy.

Netrvalo dlho a prominentný párik si spoločne zariadil dom a už vyše roka sa teší z dcéry Rumie. Monika sa popri dcére pustila aj do práce, a Makhmud... Ten sa venuje svojmu športu. Speváčka pred časom prezradila, že život s profesionálnym športovcom nie je vždy idylka. Makhmud často cestuje, či už kvôli športu alebo za svojou uzbeckou rodinou, a ona zostáva s dcérou sama.

Preto sa pred časom objavili chýry, že sa prominentný párik rozišiel. Monika sa ka takýmto nepríjemným správam ani nechcela vyjadrovať, lebo si myslí, že nepotrebuje ľudí presviedčať o tom, ako to medzi nimi je. Napokon však predsa len vyšla s pravdou von. Aha, čo ju prekvapilo!