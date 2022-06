Konečne to zo seba dostala! Agáta Hanychová otvorene prehovorila o rozvode s Jakubom Prachařom. Silná káva, ten sa vyfarbil, veď pozrite!

Agáta je momentálne podľa svojich slov veľmi šťastná, vyzerá to tak, že je do mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa skutočne zamilovaná. Či sa však odhodlá aj k ďalšej svadbe, to je otázka, lebo rozvod s Jakubom Prachařom rozhodne nebol prechádzka ružovou záhradou a slávny moderátor, herec a muzikant svoju ex po ňom poriadne „oškubal“.

"To, že som Jakubovi musela zaplatiť za veci, ktoré boli moje, napríklad som si svoj pozemok kupovala dvakrát, pretože som nemala silu na to sa s ním súdiť, hoci si myslím, že by som to vyhrala, to je vec iná,“ prezradila pre časopis Exkluzív s tým, že Jakubovi zaplatila v rámci vyrovnania 10 miliónov (českých korún, t. j. cca 404-tisíc eur). "Polovicu mi na to dala mama. Najhoršie však pre mňa bolo vedomie, že som mu platila za pozemok, ktorý bol preukázateľne môj. Ja byť chlap, tak by som sa na seba nemohla pozrieť do zrkadla. On s tým očividne žiť môže, tak nech sa v tých peniazoch utopí, nech ich hoci raňajkuje. On už je mi jedno,“ vyhlásila znechutená Agáta.

Hoci teraz, keď sa Agáta dala dokopy s boháčom Soukupom, si mnohí o nej myslia, že je zlatokopka, Agáta tvrdí, že sa vždy dokázala uživiť sama. Teraz však má konečne po svojom boku chlapa, po akom vždy túžila. "Ja nepotrebujem, aby ma niekto živil, ale už ma nebaví frajerom nakupovať, platiť večere a podobne. Keď sa vrátim späť, deväťdesiat percent svojich partnerov som živila. Nie som typ slečny, čo čaká, kým jej chalan kúpi kabelku, dom. To už všetko mám. Ale chcem chlapa, ktorý bude mať lepšie auto a dom, než mám ja," povedala jasne, po kom túži.

Nuž, takého muža Agáta zrejme už konečne našla. Soukup má dom za Prahou, luxusný byt v Prahe, dom v španielskej Marbelle a byt v New Yorku na Manhattane. A od Agáty určite nebude chcieť, aby mu platila večere. Navyše, Agáta dostala od Soukupa prvý luxusný dar, a je to ozaj pecka, veď pozrite FOTO v GALÉRII.