Ešte stále manžel Veroniky Žilkovej (60) Martin Stropnický (65) vydával dcéru z prvého manželstva. Slová jeho bývalej svokry prekvapili každého.

Veľká rodina, komplikované vzťahy. Veľkú rodinu má nielen Veronika Žilková, ale aj jej ešte stále manžel Martin Stropnický. Kým spolu mali len dcéru Kordulu, Veronika mala z predchádzajúcich vzťahov ešte dcéru Agátu a synov Cyrila a Vincenta, ako aj dve adoptívne deti Jana a Markétu. A tak isto aj Stropnický mal z prvého manželstva s Luciou Borovcovou 3 deti, syna Matěja a dcéry Annu a Františku, pozrite FOTO v GALÉRII.

Žilkovú teraz zrejme čaká rozvod so Stropnickým, hoci Veronika priznala, že ona sa rozvádzať nechce. A teraz v auguste ju určite čaká súd o zverenie ich spoločnej dcéry Korduly do striedavej starostlivosti. Veronika si myslí, že 16-ročné dievča otca potrebuje, no Stropnický, ktorý požiadal o predlženie svojho pôsobenia na veľvyslanectve v Izraeli, so "striedavkou" nesúhlasí.

Z Martina Stropnického bol uplynulý víkend vďaka dcére Anne svadobný otec. Mladej neveste sa svadbu podarilo tak dobre utajiť, že o nej nevedela ani ešte stále Stropnického manželka Veronika Žilková. Svojej nevlastnej sestre nebola na svadbe ani Stropnického dcéra Kordula. Vysvetlenie poskytla Stropnického prvá manželka Lucie Borovcová. Podľa jej slov sa so Stropnickým dohodli, že svojich súčasných partnerov na svadbu nebudú pozývať a budú tam len oni dvaja ako rodičia a najbližšia rodina. Takéto rozhodnutie veľmi ocenila aj Stropnického bývalá svokra Dagmar Borovcová (87), najmä s ohľadom na blížiaci sa rozvod Stropnického a Žilkovej, a to už ani nehovoríme o mladej Stropnického milenke...

Dagmar Borovcová potom ešte pridala slová na adresu Stropnického, ktoré museli všetkých prekvapiť. „Môj bývalý zať Martin bol dokonalý otec, ktorý vydával dcéru. Pristalo mu to, bol milý, vtipný, ústretový, stále sa staral, aby všetko klapalo. Úplne ma šokoval,“ prezradila Blesku pani Borovcová. „Lucie s Martinom sa správali ako dokonalí rodičia, dokonca sa k sebe mali veľmi pekne. Myslím, že sa aj skvele porozprávali. No tak, mali aj za tie roky o čom… No jednoducho ma Martin prekvapil,“ dodala na záver.