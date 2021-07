Konečne prehovoril. Makhmud Muradov sa vyjadril k správam o rozchode s Monikou Bagárovou.

Hovorí sa, že bez vetra sa ani lístok nepohne a o Monika Bagárovej a jej partnerovi Makhmudovi Muradovi sa už dlšie špeká, že sa v tichosti rozišli. Monika a Makhmud doteraz mlčali, nedávno to nevydržala Monikina sestra Natálie a povedala, ako to medzi jej sestrou a Makhmudom je, ale nestačilo. A tak sa vyjadril ten najpovolanejší, teda sám Muradov.

Makhmud priznal, že je veľmi často preč z domu a so svojimi dievčatami nie sú spolu toľko, ako by si želali. Lenže šport, ktorému sa venuje, je aj jeho práca. Makhmud priznal, že by nechcel zápasiť do štyridsiatky, takže teraz sa chce športovej kariére venovať tak intenzívne, ako sa len bude dať, aby zabezpečil rodinu. Určite sa zápaseniu chce venovať najbližšie tri až päť rokov.

Monika Bagárová je v súčasnosti tiež zaneprázdnená, venuje sa príprave ďalšieho ročníka SuperStar ako porotkyňa. Ak sa k tomu priráta starostlivosť o dcéru Rumiu, rozhodne sa nenudí. Makhmud však prezradil, že v čase, keď nie sú spolu, si volajú aj päťkrát denne, a každú voľnú chvíľu, keď je doma, sa snaží byť s Monikou a Rumiou.

Makhmud tvrdí, že sú s Monikou spokojní, o druhých sa nestarajú, ale súkromie si chránia. Preto napríklad on na svoje sociálne siete nepridáva súkromné fotografie. A prehovoril aj o svadbe...