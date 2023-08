Prekliaty pankreas! Pre alarmujúce čísla výskytu tohto ochorenia, na Slovensku vyhlásili stav núdze. "Bude to ešte horšie," strašia nás odborníci.

Slovensko je ešte stále otrasené z náhlej smrti muzikanta Vaša Patejdla († 68), ktorý podľahol rakovine pankreasu. Tento nezvratný fakt je o to zarážajúci, že aj on sám sa v roku 2016 zapojil podpisom do výzvy s názvom Povedzte nie rakovine pankreasu. „Oslovili sme ho po jednom koncerte a keď sme mu vysvetlili o čo presne ide, povedal, že nás veľmi rád podporí,“ zaspomínala si Jana Pifflová Španková z aliancie Nie rakovine, ktorá výzvu vyhlásila.

Alarmujúce čísla

Čísla výskytu tejto zhubnej a smrteľnej pliagy sú podľa nej na Slovensku tak vysoké, že ich už zaregistrovali aj vo svetovej zdravotníckej organizácii. „Zavolali nám, že je to u nás už naozaj alarmujúce. Slovensko je vo výskyte rakoviny pankreasu druhou krajinou na svete a podľa výpočtov, v roku 2030 bude na pankreas trpieť každý druhý onkologický pacient. Veľmi nás to zarazilo, tak sme sa s Patrikom Hermanom a Bibiánou Ondrejkovou z našej aliancie Nie rakovine zaujímali, ako môžeme pomôcť,“ hovorí ďalej Španková.

V čase, keď svoje aktivity rozbiehali, bol na Slovensku vraj len jeden endosonograf, prístroj ktorým lekárski špecialisti dokázali diagnostikovať rakovinu. „Veľmi nám v tomto smere pomohla docentka Andrea Kalavská z pozície vtedajšej ministerky zdravotníctva. Dnes je aj vďaka nej v každom okrese aspoň jeden funkčný diagnostický endosonograf,“ hovorí významne ďalej Španková a upriamuje pozornosť na najnovšie aktivity.

„Pred dvomi mesiacmi sme mali stretnutie so všetkými primármi na onkologických oddeleniach nemocníc a dohodli sme sa, že budeme spolupracovať. V našej misii sa nám darí spájať verejnosť, lekárov, pacientov, vedcov a najnovšie aj výskumníkov v biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Spoločne budú vyhodnocovať a následne nám posúvať informácie o príznakoch rakoviny pankreasu. Nie vždy sú totiž jednoznačné, preto sa dá veľmi náročne diagnostikovať. Vysvitlo, že mnohí pacienti sa sťažovali napríklad na bolesť chrbta, či brucha a liečili sa nesprávnym spôsobom, alebo vôbec,“ dozvedáme sa.

Pomáhať chcel aj Dano Heriban

„Je to naozaj mimoriadne krutá choroba, ktorá postihuje čoraz viac mladších ľudí. Preto chceme verejnosť upozorňovať na jej príznaky a rizikové faktory. Pri tej príležitosti plánujeme založiť aj register pacientov s karcinómom pankreasu,“ dodáva Španková.

Situácia je v tejto súvislosti vraj už tak zlá, že svetová a európska Platforma pre karcinóm pankreasu vyhlásila pre Slovensko stav núdze. Na osvetu svojich aktivít sa partii okolo Špankovej podarilo získať aj mnohé osobnosti. Výzvu Povedzte nie rakovine, podpísal v minulosti okrem Vaša Patejdla aj Karel Gott, Jana Kocianová, Miroslav Žbirka, Adela Vinczeová, Stanislav Štepka a ako historicky úplne prvý, Andrej Kiska.

„Asi mesiac pred smrťou nás z vlastnej iniciatívy navštívil aj Dano Heriban so svojou manželkou Kamilou. Zaujímali sa ako by nám mohli pomôcť. Dano bol ešte plný života. Obaja boli šťastní, ukazovali nám zábery svojich krásnych detičiek. Život sa vie veľmi rýchlo otočiť na tragédiu,“ pripomína smutne Španková.

Nikdy tiež nezabudne ako komunikovali a snažili sa pomôcť spevákovi Ďuďovi zo skupiny Hex, ktorý ako štyridsaťšesťročný v roku 2019 podľahol rovnako ako Vašo Patejdl rakovine pankreasu. „Stáli sme pri Ďuďovi aj jeho manželke Mirke, no dobre to nedopadlo. Práve obrovský výskyt tohto ochorenia u nás je pre nás veľkou motiváciou v aktivitách, ktoré robíme. V spolupráci s odborníkmi urobíme všetko preto, aby sme v čo najväčšej miere znížili percento úmrtnosti,“ končí naše rozprávanie Španková odhodlane.