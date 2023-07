Helena Vondráčková má závideniahodnú figúru. Tú však nemá zadarmo a namaká sa.

Mnoho známych tvárí podľahlo relaxu na hausbótoch, a to najmä v týchto horúčavách. Na svoj luxusný dom na vode dlhý 17 metrov a široký 5 metrov nedá dopustiť ani spevácka diva Helena Vondráčková (76). Len málokedy je tam sama, keďže spoločnosť jej robí manžel Martin Michal (64) a ich sučka Jessica. Ich štvornohý miláčik je vraj skvelý spoločník, no vie vystrčiť rožky. „Je leto, ako má byť, a tak som si dala predsavzatie, že budem každé ráno na hausbóte cvičiť. Našej Jessinke sa to, samozrejme, nepáčilo, a tak mi hneď po prvom cviku zablokovala chrbát a musela som ju dlho presviedčať, aby si láskavo preparkovala telo. Vstala a urazene si strčila hlavu pod stoličku. Áno, i zvieratká sú tvrdohlavé,“ prezradila speváčka na svojho psa.