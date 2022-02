Felix Slováček si vyrazil do spoločnosti bez Dády Patrasovej, a tak to dopadlo! Pozrite, s kým si užíval.

Zdalo sa, že po škandálnom konci vzťahu s Luciou Gelemovou sa Felix Slováček upokojil a konečne seká dobrotu. Dáda Patrasová sa po siedmich rokoch dočkala a už to vyzeralo, že toho svojho neverníka má konečne len pre seba. Dokonca spriadala plány na spoločnú dovolenku niekde pri mori a spolu s Felixom začali vymetať jednu spoločenskú akciu za druhou, keď to pandemická situácia aspoň trochu dovolila.

Felix mal Dáde dokonca navrhnúť obnovenie manželského sľubu, čo jeho ešte stále zákonitá manželka neprivítala zase s nejakým nadšením. Predsa len, zabudnúť na sedem ponižujúcich rokov, keď bol Felix Dáde "verejne" neverný, nie je len tak.

Faktom však je, že Felix doma neobsedí, a kým dýcha, o ženy, najmä o tie výrazne mladšie, sa zaujímať neprestane. A je jedno, či je na danej akcii prítomná Dáda, lebo nie. Poškuľovať po mladých slečnách nemá problém ani v prítomnosti Dády, a čo už potom, keď tam ona vôbec nie je. A tak tomu bolo aj nedávno na žúrke na počesť známeho magazínu Maxim v istom pražskom klube.

Felix si na party tentoraz vyrazil bez Dádinej spoločnosti a večer si užíval plnými dúškami. A keďže, ako býva u neho zvykom, sršal vtipom a dobrou náladou, bol vcelku vítaným spoločníkom aj pre istú mladú dámu, ktorá má slabosť na starších úspešných pánov a známosť s jedným takým ju preslávila viac, než by čakala. Budete pozerať, ktorá dáma zase raz padla do oka „mlsnému“ kocúrovi Felixovi. Dádu to zrejme vôbec nepoteší...