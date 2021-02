Nežije si zle! Bohdalovej dcéra sa z paneláka odsťahovala do "chalúpky" na vidiek: Nádhera!

Dcéra slávnej Jiřiny Bohdalovej (89) herečka Simona Stašová (65) si žije ako v rozprávke, veď pozrite!

Česká herečka Simona Stašová je slovenským divákom známa najmä z filmov a televíznych seriálov, vari najviac ju vnímajú z dnes už kultového filmu Pelíšky. Jediná dcéra herečky Jiřiny Bohdalovej takmer celý život prežila v paneláku na sídlisku, ale "na staré kolená" sa rozhodla situáciu radikálne zmeniť. Obsadzovaná a vyťažená herečka zatúžila po bývaní, v ktorom bude môcť po náročnej práci aj zrelaxovať. No to nebol jediný dôvod jej veľkého sťahovania.

Simona vlastnila v Prahe dokonca dva byty, ale keďže je mamou dvoch dnes už dospelých synov, rozhodla sa pomôcť nielen sebe, ale aj im. Synom Markovi (35) a Vojtovi (26), ktorí už majú svoj život, prenechala obidva byty a sama sa rozhodla odsťahovať do menšieho domčeka so záhradou a terasou do dediny Křeslice na východ od Prahy. A vybrala si dobrú adresu, v tejto obci napríklad už roky spokojne žije vo svojom sídle hitmaker Michal David.

Domček Simony Stašovej na pohľad nevyzerá veľký, ale herečke poskytuje všetko, čo k spokojnému životu potrebuje. Keďže Simona momentálne žije sama bez partnera, spoločnosť jej robí iba pes Pepina. Dom s terasou a záhradou a v podstate uprostred prírody je teda ideálny aj pre jej štvornohú spoločníčku. Simona si psa zaobstarala, aby sa necítila sama, a aby synov neotravovala tak často.