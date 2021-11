Nič nenechal na náhodu! Vdova Katka musí splniť posledné Mekyho želanie: Tak to chcel on sám!

Mirovi Žbirkovi (†69) dnes jeho blízki a fanúšikovia naposledy zatlieskajú.

Keď sa rozšírila šokujúca správa o tom, že Miro Žbirka už nie je medzi živými, vdova Katka jeho fanúšikom oznámila že bude naďalej spravovať jeho účty na sociálnych sieťach a bude ich informovať o všetkom, čo sa bude diať. A tiež to, že je pripravená dotiahnuť do konca Mekyho plány tak, ako si to želal. No nielen to. Podľa portálu blesk.cz Katku Žbirkovú čaká splniť jeho posledné želanie. Miro Žbirka si podľa uvedeného zdroja mal vopred premyslieť scenár svojho vlastného pohrebu a na Katke teraz je, aby ho naplnila.

Pohreb v Strašnickom krematóriu kvôli pandemickým opatreniam bude len pre pozvaných hostí, ale Žbirkovi priaznivci ho budú môcť sledovať na veľkoplošnej obrazovke pred krematóriom, ale aj na sociálnej sieti. Meky si mal pre svoju poslednú rozlúčku vybrať aj peiesne, ktoré by tam mali zaznieť:

Jesenná láska (symfonická verze)

All You Need Is Love –The Beatles

Fair Play – Meky Žbirka

Waterloo Sunset – The Kinks

Čo bolí, to prebolí – Meky Žbirka

Balada o poľných vtákoch – Meky Žbirka

Medzi vzácnymi hosťami pozvanými na poslednú rozlúčku v Prahe bude aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na jeho pohrebe podľa uvedeného zdroja zaznie popri češtine aj slovenčina, Meky si mal vybrať aj rečníkov, nad jeho rakvou prehovoria hudobný publicista Juraj Čurný a autor jeho knihy Miro Žbirka Zblízka Jan Vedral. Slovenskí fanúšikovia sa v čase obradu môžu rozlúčiť s Mekym Žbirkom v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, kde sa bude konať tichá spomienka od 14.00 hodiny.