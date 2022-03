Hana Zagorová zrušením koncertov postavila všetkých do pozoru. Čo sa s ňou deje? Speváčka konečne prehovorila.

Správa o tom, že speváčka Hana Zagorová ruší všetky koncerty do konca tohto roka, nenechala nikoho chladným. Hanka týmto vydesila nielen svojich fanúšikov, ale najmä jej blízkych, kolegov a priateľov. A ani nečudo, keď si spomenieme, za akých dramatických okolností ju zachraňoval minulý rok jej manžel Štefan Margita.

Vlani v jeseni Hanu Zagorovú náhle odviezla záchranka do nemocnice. Nanešťastie práve vtedy nebol jej manžel Štefan doma, ale v Košiciach sa chystal na svoj narodeninový koncert. Nebyť toho, že jej večer zavolal, a keď ona nedvíhala telefón, okamžite privolal pomoc. Štefan Margita zalarmoval príbuzných, tí zase záchranku, a napokon sa o Hanku postarali v nemocnici. Inak kto vie, ako by to dopadlo.

Všetky zdravotné problémy Hany Zagorovej sú dôsledkom prekonaného ochorenia Covid-19, ktoré jej organizmu, roky sužovanému chorobou krvi, jednoducho ešte viac poškodilo. Hanka sa však po pár týždňoch vrátila z nemocnice domov, kde sa o ňu s láskou staral jej manžel, dokonca jej pripravoval jej obľúbené jedlá. Lebo ako sám povedal, keď Hanka dostala chuť na vyprážaný karfiol, vedel, že je to s ňou už na dobrej ceste...

Speváčka potom vlani zrušila všetky svoje vystúpenia, aj svoj narodeninový koncert, a zotavovala sa v pohodlí svojho útulného domova. Urobila len dve výnimky. So spevákom Markom Ztraceným naspievala spoločnú pieseň Vánoce jako dřív. A tiež vystúpila v silvestrovskom programe Jiřiny Bohdalovej. Na tento rok mala naplánované viaceré vystúpenia, okrem iných ju 16. júna čakala vypredaná O2 Aréna, kde mala mať vôbec prvý spoločný koncert so svojím manželom, operným spevákom Štefanom Margitom (65). A zrazu sa všetko ruší...