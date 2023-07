Dobré jedlo, svieži drink a spoločnosť milovaného muža a detí. Na prvý pohľad ideálna rodinná idylka, ale pre moderátorku Andreu Belányiovú nie je samozrejmá.

Dobré jedlo, svieži drink a spoločnosť milovaného muža a detí. Na prvý pohľad ideálna rodinná idylka, ale pre moderátorku Andreu Belányiovú (47) nie je samozrejmá. Pred šestnástimi rokmi sa jej predčasne narodila vytúžená dcéra, ktorú má s exmanželom Žigmundom Pálffym (51), bývalým hokejistom.

Následne si však vypočula hrozivý ortieľ lekárov, že jej dieťa má zdravotný hendikep. Brunetka si odvtedy súkromie stráži ako oko v hlave, o dcére Saskii (16) verejnosti takmer nič nehovorí ani ju neukazuje. Namiesto toho sa do centra Bratislavy vybrala na večeru so svojou novou veľkou rodinou.

Bez Saskie

Pálffyovcom manželstvo skrachovalo po piatich rokoch, hneď ako sa prevalili viacnásobné avantúry známeho hokejistu. V roku 2010 veci nabrali rýchly spád a manželia sa rozviedli. Odvtedy šiel každý svojou cestou. Napriek nevydarenému manželstvu však spolu vychádzajú dobre kvôli Saskii. Umiernený búrlivák Žigo teraz žije pokojný život po boku partnerky Svetlany Sojkovej, zmieril sa s nemanželským synom Denisom Hudecom (29), ktorému bol v máji na svadbe. Aj Andrea si už dávno zariadila nový život. Desať rokov žije po boku právnika Miroslava. A práve s ním vyzerá viac ako šťastná.





O tom sme sa pred pár dňami presvedčili aj my. Moderátorku sme na naše prekvapenie stretli na terase luxusnej reštaurácie v centre hlavného mesta. Na večeri nebola sama. Belányiovej, nahodenej do elegantného zvrška, robil spoločnosť dlhoročný partner Miroslav. Pri stole sedeli ešte dvaja mladí muži a hnedovlasá slečna. „Boli sme na večeri s Miroslavovými synmi a priateľkou jedného z nich. Saskia s nami nebola,“ povedala nám Andrea, ktorej nová rodina sa postupne začína „rozrastať“. „Priateľ má tri deti, takže sme taká veselá kopa. Viacpočetná rodina je to najlepšie, čo môže byť,“ tvrdila brunetka pred rokmi a zdá sa, že v obkľúčení svojich „nevlastných“ detí sa cíti viac ako dobre.



Mimochodom, s dcérou Saskiou, ktorá sa od narodenia borí s rôznymi zdravotnými problémami, pomáhajú moderátorke opatrovateľky. Keďže Andreini rodičia aj sestra sú v Košiciach, na výber nemá. „Venujú sa Saskii, keď som v práci. Nie je jednoduché pustiť si niekoho cudzieho do domácnosti a nechať s ním svoje dieťa, ale musela som sa to naučiť a zvyknúť si. Ale sú to veľmi príjemné ženy a som rada, že nám prišli do života,“ priznala nám v minulosti.

