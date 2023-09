Koniec Nikodýmových veľkých plánov o bývaní pri včelách. Obrovský pozemok je mu nanič.

V terasovitej luxusnej nehnuteľnosti býval Martin Nikodým dvanásť rokov. Vila s úžitkovou plochou 284 štvorcových metrov sa rozprestiera na okraji bratislavského Devína na pozemku s výmerou 574 štvorcových metrov. Trojposchodový dom so šiestimi spálňami, s troma kúpeľňami, fínskou saunou, dvoma kozubmi a so slušným pozemkom v tichej lokalite predal počas koronakrízy. „Potrebujem oveľa väčší pozemok a oveľa menší dom,“ povedal nám vtedy moderátor, ktorý dom pôvodne ponúkal za takmer 900 tisíc. Nakoniec išiel pod cenu a domu sa zbavil. Žiadny nový však moderátor Martin Nikodým (49) nekúpil. Dočasný domov našiel v centre Bratislavy v prenájme. Za peniaze si zaobstaral veľkorysý pozemok, kde mal veľké plány. Tie sa mu po rokoch rozplynuli.

S bývaním mal Nikodým pred rokmi iné plány. „Zmenil som svoj život a upravil priority,“ vyhlásil v tom čase pre PLUS 7 DNÍ bez okolkov. Jeho cieľom bolo minimalizovať svoj životný priestor. „Nehovorím, že sa vzdávam úplne všetkého, veď mám veľkú záhradu, ale nemali by sme sa na veci viazať,“ myslí si.

Porozdával staré veci

Ako včelár chcel moderátor radšej väčší priestor pre poletujúci hmyz než pre seba. „Stačí mi menšia plocha na bývanie, lebo naozaj nepotrebujem taký veľký dom. Aj deti mi odchádzajú študovať do zahraničia,“ vysvetlil nám jeden z dôvodov, prečo sa obrovskej vily zbavil.

V Bratislave zostali moderátorovi dve záhrady a dve garáže, na katastri však už žiadnu novú nehnuteľnosť napísanú na jeho meno sme nenašli. Ako nám pred tromi rokmi priznal, išiel vtedy do prenájmu. „Načas sa zo mňa stane mestský človek, presťahoval som sa do Starého Mesta,“ povedal a dodal, že panelákovému domu sa vyhol. „Našiel som byt, ktorý je horným poschodím rodinného domu a má aj záhradu, takže to nie je doslova bytovka. A ja som, samozrejme, každú voľnú chvíľu pri včelách na lúke.“

Do nového bývania si veľa vecí nebral, niektoré daroval, predal či vyhodil. „Dvanásť rokov som zapĺňal priestor, ktorý bol veľkorysý, a za to obdobie som tam navláčil nesmierne veľa vecí. Tiež som veľmi veľa vecí porozdával a tie začali žiť nový, druhý život. Niektoré som symbolicky predal, aby som zas všetko nerozdal, lebo sa nepatrí tú energiu úplne takto uvoľňovať, a asi štyrikrát som išiel do zberného dvora,“ vysvetlil nám rodený Bratislavčan.

Chce bývať ekologicky

Už v marci 2020, krátko pred nástupom korony, sa stal majiteľom Nikodýmovho domu niekto iný. Za časť peňazí moderátor vtedy kúpil rozľahlý pozemok - viac ako 12-tisíc štvorcových metrov na bratislavskom Devíne, kde postavil úle pre svoje včely a prístrešok na náradie. „Je to najvzácnejší prístrešok, lebo som si ho nedal postaviť, ale vzhľadom na neplánované množstvo voľného času je to z dielne ‚urob si sám‘,“ ukazoval, že nie je len celebrita, ale aj manuálne zručný.

Na pozemku však plánoval moderátor postaviť vlastný ekodom. „Mám sen o ekologickom bývaní, chcel by som si postaviť domček, ktorý má zelenú strechu, je pod zemou, s minimálnymi mesačnými nákladmi a tepelným čerpadlom,“ prezradil nám známy blondiak svoje plány, na ktorých aj v tom čase pracoval. „Majú reálne základy, už som videl rôzne projekty. A ten môj sa už kreslí,“ tvrdil vtedy. Po rokoch však zistil, že jeho sen na svojom veľkom pozemku nezrealizuje. Ako informuje čas.sk úrady sú proti a povolenie stavať nedostane. V ceste mu stoja chránené orchidey či živočíchy. „Kúpil som jedenapolhektárovú lúku, kde som chcel žiť s mojimi včielkami. No úplne sa mi to nepodarilo,“ povedal," priznal im moderátor, ktorý zistil, že si nehnuteľnosť na vysnívanom mieste nevybuduje, pretože ide o chránené územie. „Nie je možné v tej oblasti stavať,“ dodal smutne na záver.