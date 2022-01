Nízlovej EX Lobotka ukázal dcéru Lindu, ale uvidíte tie zábery, stisne vám srdce: Smutný dôvod!

Keď zbadáte zábery malej dcéry Daniely Nízlovej, ktoré zverejnil jej tato Stano Lobotka, možno budete trochu dojatí.

Ten čas neskutočne rýchlo letí. Zdá sa, že to bolo len nedávno, čo šťastná Twiinska Daniela chodila s tehotenským bruškom a zanedlho sa podelila s fanúšikmi o prvé zábery svojej dcéry Lindy. Každý, kto ju trochu sleduje, si určite pamätá na záber na detskú nožičku, na ktorej bolo veľkými písmenami napísané Lobotková.

Malá blond princezná, ktorá svojmu otcovi akoby z oka vpadla, oslávila už druhé narodeniny. Počas tých dvoch rokov sa však v živote Twiinsky Daniely veľa zmenilo. Hoci to vyzeralo, že si v Taliansku v trojici s Lindou a Stanleym žijú život šťastnej rodinky, zjavne to tak nebolo. Pred pár mesiacmi prišiel rozchod a Daniela sa spolu s malou Lindou vrátila do rodičovského domu. Danielin expartner a Lindin otec, samozrejme, zostal v Taliansku, kde hrá futbal.

Twiinska Daniela svojej dcére pri príležitosti jej druhých narodenín pripravila párty s krásnou výzdobou a množstvom balónikov, z ktorých mala Linda takú radosť, že ani nedýchala. "Krásne druhé narodeninky láska moja, nech si zdravá, šťastná, veselá ako stále. Ľúbime Ťa najviac na svete, robíš nám život krajším," napísala na sociálnu sieť blahoželanie jej mamina Daniela.

Daniela dcéru ako vždy pekne vyparádila, zišla sa celá rodina a blízki. Malá šikovnica si na svojej párty aj zatancovala. No na dcéru v tento deň nezabudol ani jej tato Stano Lobotka, ktorý na sociálnej sieti zverejnil milé video s jeho Lindou. Pozrite sa na tie zábery, z jednej veci budete dojatí.