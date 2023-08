Noc a uzavretá ulica plná blikajúcich záchranárskych vozidiel aj vystrašených ľudí.

Vyzeralo to ako nakrúcanie scény do ak­čného filmu. Noc, uzavretá ulica plná blikajúcich záchranárskych vozidiel aj vystrašených ľudí odetých len do toho, čo prišlo práve pod ruku. Dráma, ktorá trvala niekoľko hodín, však bola skutočná. Odohrala sa pred pár dňami v centre Pezinka.



Svoj domov museli uprostred noci opustiť desiatky obyvateľov bytovky na Moyzesovej ulici. Postaral sa o to jeden z ich susedov, ktorého konanie vyvolalo paniku. Na mieste zasahovali príslušníci niekoľkých útvarov vrátane špeciálne cvičeného policajného pohotovostného tímu. Jeho členovia sa snažili k ohrozovateľovi dostať nielen cez zabarikádované bytové dvere, ale prostredníctvom vysokozdvižnej plošiny i cez okná na štvrtom poschodí. Privolaný bol aj vyjednávač. Napriek rozsahu zostalo o udalosti ticho. Potrebu informovať o nej nemala ani samotná polícia, ktorá za iných okolností zásobuje občanov prostredníctvom sociálnych sietí pestrým spektrom aj úplne nepodstatných správ.

Priamy svedok

„Všetko sa začalo okolo jedenástej v noci. Najskôr sem pri­šla hliadka mestskej polície, ktorú vraj zavolal nejaký obyvateľ bytovky, pretože cítil silný zápach. Akoby nejakú chemikáliu. Po čase boli na miesto privolaní hasiči, záchranári a, samozrejme, štátni policajti. Nakoniec došli aj kukláči. Privezená bola tiež plošina, z ktorej niekoľko hodín vyjednávali. Celé okolie bolo opáskované, na ulici stáli v pyžame ľudia, ktorých vyhnali z bytov. Trvalo to približne do tretej hodiny ráno,“ opisuje pre PLUS 7 DNÍ dianie v Pezinku priamy svedok drámy.

Na plošine. Kukláči vyzývali osobu, aby sa vzdala, aj cez okno. Zdroj: REPROFOTO: ARCHÍV

Hovorí, že domáci sa sťažovali na susedu, ktorá ich už dlhšie obdobie ohrozuje. Z bytu, v ktorom žije, pravidelne cítiť zvláštny smrad a počuť z neho čudné zvuky. „Vraj tam má normálne cirkulár na pílenie dreva. Obyvatelia na ňu pre obavy o svoju bezpečnosť volali políciu už niekoľkokrát, ale zbytočne. Dopadlo to tak, že nik nezasiahol a ona ešte zintenzívnila svoje arogantné správanie. Miestni hovoria aj o vyhadzovaní výkalov či iných vecí z okna,“ približuje mladík.

Bekim na ulici

Mladý muž ukazuje na balkón na štvrtom poschodí, ktorý hne­ď zaujme. Nielen satelitom, ale i akýmsi zvláštnym osvetlením a kladkou. Je na nej umiestnená modrá nádoba. Niekoľko poschodí nad ním má terasu známy raper a moderátor Bekim Aziri. Byt v tejto nehnuteľnosti vlastní už niekoľko rokov. Žije v ňom spolu s manželkou Laurou a ich niekoľkomesačnou dcérkou.



„Aj on skončil v tú noc na ulici,“ tvrdí svedok. Samotný raper však udalosť nechcel komentovať. „Bekim sa k tejto téme nebude vyjadrovať,“ odkázal raper a moderátor cez svojho manažéra.



Miestni hovoria, že ide o prominentnú bytovku. Okrem Bekima v nej vraj žije viacero známych ľudí. Kto konkrétne, už neprezrádzajú, z katastra však možno vyčítať, že byt v objekte vlastní napríklad aj exšvagriná prezidentky Zuzany Čaputovej.

Vážne podozrenia

Polícia udalosť, ku ktorej došlo v noci z 28. na 29. júla 2023, napokon potvrdila. Priblížila, že v Pezinku vykonala služobný zákrok, a to vniknutie do vnútorných priestorov jedného z bytov na Moyzesovej ulici.



„Zákrok bol realizovaný viacerými útvarmi v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, pričom zúčastnený bol aj policajný vyjednávač. Na realizáciu zákroku, ktorý trval niekoľko hodín, bol použitý dostatočný počet policajtov, pričom dôvodom zákroku bolo konkrétne oznámenie obyvateľa bytovky, týkajúce sa podozrenia z úniku chemických látok a možného vzniku požiaru,“ priblížil pre PLUS 7 DNÍ krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Potvrdil, že vykonaná bola aj evakuácia obyvateľov bytového domu.

Podľa Szeiffa bola po vykonaní služobného zákroku jedna osoba prevezená do priestorov zdravotníckeho zariadenia.



„V súvislosti s touto udalosťou bolo zo strany vyšetrovateľa začaté stíhanie vo veci trestného činu nedovoleného ozbrojovania v súbehu s trestným činom všeobecného ohrozenia. Obvinenie voči konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo,“ dodal Michal Szeiff s tým, že v súčasnosti aj naďalej prebieha vyšetrovanie v tejto veci, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. „Len čo to procesná situácia umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ sľubuje policajný hovorca.



Miestni dúfajú, že sa tak skutočne stane. Veria, že sa dozvedia o všetkom dôležitom. Najmä o tom, či mohli byť vystavení nejakému riziku či nebezpečenstvu. V súvislosti s osobou, ktorá po celonočnej dráme skončila v rukách mužov zákona, začali totiž kolovať rôzne chýry. Aj o tom, že to bola drogová dílerka, že v byte mala aj veci po­trebné na výrobu výbušniny, ale i množstvo olova.



Pri tom všetkom treba pripomenúť, že záhadné mlčanie inak mimoriadne výrečnej polície je skutočne zarážajúce.