Nora Kabrheľová je hviezdou nových častí Nákupných maniačok. Pred kamerami si posťažovala na svoj dôchodok.

V minulosti bola Nora zvyknutá na život v luxuse. Ako podnikateľka si dokázala zarobiť veľké peniaze, za ktoré si dopriala všetko, na čo si zmyslela. Svojím majetkom sa rada chválila a ukazovala ho verejnosti aj v reality šou Mojsejovci. Po životných peripetiách a po pobyte za mrežami už vraj dokáže viesť oveľa skromnejší život. Mnohých preto zaujímalo, aký dôchodok dostáva a či dokáže z neho vyjsť. Kabrheľová to nakoniec prezradila svojim súperkám v Nákupných maniačkach.

„Všetkých zaujíma, koľko mám dôchodok. No 770 euro. Raz mi jedna napísala, že: Ja mám len 350. No preto máš 350, lebo si neodrobila roky a neplatila si odvody. Tak to preto máš toľko,“ razantne a bez tajností zahlásila pred kamerami. Ostatné súťažiace však jej slovám veľmi neverili, čo potvrdila aj Miška, ktorej sa zdali Norine slová klamlivé.

Aká je pravda o jej zárobkoch?

Pravdou je, že Kabrheľovej dôchodok môže byť tak nízky, ale popri tom má iné zárobky, o ktorých už nehovorila. Na sociálnych sieťach má vyše 70 tisíc sledovateľov, kde prijíma rôzne spolupráce. Reklamu už robila dokonca aj na firmu, ktorá sa stará o hroby. Viditeľne tak vezme akúkoľvek ponuku. Okrem toho má na Instagrame zvlášť účet aj jej pes Šarika, ktorá má takmer 23 tisíc sledovateľov. Na túto cieľovú skupinu je to veľmi slušný dosah, takže PR aktivitami sa môže živiť aj prostredníctvom svojho miláčika.

Bez nadávok to nevydržala

Svojrázna Košičanka si ani v Nákupných maniačkach neberie servítku pred ústa. I keď si predsavzala, že pred kamerami nebude vôbec nadávať, nakoniec jej to nevyšlo. Po prvom dni jej došla trpezlivosť a štáb mal čo robiť, aby stíhal vypípať jej ostré slová. Pochválila sa aj tým, čo robí na dôchodku, ktorý si užíva už päť rokov.

„Všetci chcú vedieť, čo do Márišky ja na tom dôchodku robí. No čo sa robí na dôchodku? Čo sa robí? Ležím, raz na jednej strane, raz na druhej strane, maximálne idem so Šarikou vonku. Pozerám si seriál, o ôsmej zhasnem svetlo a spím do rána. O šiestej vstanem. Toto robia dôchodcovia,“ povedala spokojne pred kamerami.

Posmech zo súperky

Vtipne zareagovala aj na jednu zo súťažiacich, ktorá má priateľa futbalistu. Keď si Nora obzerala jej šatník, tak pri pohľade na slnečné okuliare zrazu zostala mlčať. Ostatní sa jej spýtali, prečo je tak ticho. Vtedy bez ostychu prezradila, že si myslela, že jej priateľ je bohatý a kúpi jej doplnok za niekoľko stoviek eur. Zhodnotila však, že peňazí istotne nemá veľa, preto svojej láske nedokázal zaobstarať niečo lepšie.