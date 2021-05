Žeby bol Jakub Prachař zamilovaný? Aha, ako zmenil imidž! Pozrite, ku ktorému hollywoodskemu hercovi ho prirovnávajú.

Nielen jeho bývalka Agáta mení pri každom novom mužovi minimálne účes, Jakub Prachař sa pochválil celkom novým imidžom. Keď na sociálnu sieť zavesil nové fotky, jeho herecké kolegyne, ale aj neznáme fanúšičky len ochkali, ako dobre teraz vyzerá. Herec schudol, nechal si narásť vlasy, zbavil sa pivného pupka aj druhej brady, je z neho skrátka chlapec ako lusk.

Jakub k fotke pripísal tento textík: "Tak to po rokoch vyšlo a točí sa. Mám pocit, že som to všetko trochu zabudol, ale vzhľadom k tomu, že hrať som nevedel nikdy, tak nespoznáte rozdiel." Charizmatický herec však má svoje fanúšičky omotané okolo prsta, tie sa predbiehali v lichôtkach, ako im ho stačí len vidieť, nemusí ani hrať, a sú z neho hotové. A korunu tomu celému nasadila česká herečka Mahulena Bočanová, ktorá Jakuba nazvala českým Bradom Pittom. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, či ho teraz pripomína.

Jakub nedávno počas relácie Máme radi Česko pred celým národom polichotil oľúbenej českej moderátorke Daniele Písařovicovej, keď jej povedal, že je nielen krásna, ale aj nechutne inteligentná, a až sa raz vezmú, nechá si po sobáši dokonca aj jej priezvisko. Už si vybrali aj miesto konania svadby, len ten termín ešte musia doladiť... Fanúšičky si všimli, že to medzi nimi celkom sľubne iskrí, a keď teraz zavesil Jakub na sociálnu sieť novú fotku, hneď mu písali, že ako dobre vyzerá a ako by sa k sebe s Danielou skvelo hodili, tak nech to spolu skúsia... A možno budeme prekvapení!

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: