Najlepší kamarát Moniky Bagárovej Jan Bendig nedávno o bývalej kolegyni zo SuperStar tvrdil, že je to veľmi silná žena, ktorá všetko, čo jej prinesie život, v pohode zvládne. A mal na mysli predovšetkým vtedajší rozchod s otcom jej dcéry Makhmudom Muradovom, o ktorom Monika informovala počas uplynulých vianočných sviatkov.

Na radosť Monikiných fanúšikov však dvojica dala svojmu vzťahu ešte šancu, a hoci Monikin partner Mach má aj naďalej množstvo povinností mimo Česko, snaží sa čím viac voľných chvíľ tráviť so svojou rodinou, teda s Monikou a dcérou Rumiou. Dopriali si dokonca luxusnú dovolenku v Dubaji, odkiaľ sa na sociálnej sieti pochválili peknými fotkami.

A Monika má pomerne jasnú predstavu o svojej budúcnosti. S Machom momentálne obývajú dom za Prahou, ktorý je práve v susedstve Jana Bendiga a jeho partnera. No keďže Monika kvôli častej Machovej neprítomnosti je tam s Rumiou sama, rozhodla sa zmeniť svoje bydlisko. Už pred časom Monika zainvestovala do kúpy pozemku, na ktorom si dala postaviť päťizbový dom aj s nahrávacím štúdiom. Jednak sa takto zabezpečila do budúcnosti a taktiež si splnila sen o vlastnom dome. Ale to nie je všetko, čo sa týka jej plánov do budúcnosti. Teraz Monika všetkých prekvapila spoločnou fotkou s týmto mužom, FOTO v GALÉRII.