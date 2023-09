Na Nelu Pociskovú sa toho navalilo veľa a kvôli tomu prežíva ťažké obdobie.

V médiách či na televíznych obrazovkách sa celebrity snažia pôsobiť vždy veselo a bezstarostne. Budujú si tak imidž dokonalosti a ich fanúšikovia často zabúdajú na to, že aj oni sú len bežní ľudia so svojimi starosťami. Nele Pociskovej sa darí v práci i súkromí. Napriek tomu i ona teraz prežíva ťažké obdobie a priznala, že sa necíti dobre.

„Mám teraz také dni... Keď prídu zmeny a veľa vecí sa rieši naraz, idem do úzkosti. Už viem, že mám takú dispozíciu... A tak sa snažím to riešiť. Len som chcela, aby ste vedeli, že asi aj cítiť sa zle je OK... Nie je všetko ideálne, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Viac sa počúvajme, viac si verme, viac sa ľúbme. Nedá sa vyhovieš všetkým. Želám nám a aj mne viac pokoja na dušičke,“ herečka zverejnila úprimné slová v storyčkách.

Pocisková sa k tomu už bližšie nevyjadrila. Fanúšikovia majú obavy z toho, čo sa s Nelou deje. Jej príspevok bol ako výkrik do tmy, v ktorom naznačila problémy, ale odmietla ich špecifikovať. Zároveň však ukázala aj druhú stránku šoubiznisu. Celebrity sa často musia usmievať cez bolesť a nikto v skutočnosti nevie, čo prežívajú vo svojom vnútri. Pritom práve takéto otvorené spovede pomáhajú ľuďom ukazovať, že žiaden život nie je ideálny a ani oni nemusia zúfať, keď prežívajú obdobie trápenia a nedarí sa im.

Nela neskôr zverejnila aj príspevok, ktorým zjavne nadväzovala na svoje priznanie o úzkostiach. V ňom nechýbali spoločné fotografie s Filipom. Zároveň popísala, akú dôležitú úlohu pre ňu teraz zohráva a ako jej pomáha v náročných skúškach. „Môj oporný bod. Ten pocit, že pri vás niekto stojí, aj keď sa neusmievate. Pri takých chvíľach si človek uvedomí, že to musí byť naozaj láska,“ Pocisková mu venovala krásne vyznanie.

Tůma momentálne hviezdi v seriáli Dunaj, kde však nehrá pozitívnu postavu. Ako sympatizant s nacistami s násilníckym správaním ku ženám vzbudil medzi divákmi veľké vášne. Nela si preto z neho robila nedávno žarty. Do storyčka napísala, že sa jej ho konečne podarilo stretnúť a aj naživo je naozaj tak odporný.